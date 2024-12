'Três semanas após usar anabolizante, percebi que meu clitóris aumentou'

Júlia*, 25, conta que usou diferentes anabolizantes com finalidade estética, como gestrinona (o chamado chip da beleza), estanozolol e oxandrolona. Ao começar a tomar a oxandrolona, ela percebeu alterações na voz e no clitóris.

Foi coisa de 3 semanas e já senti que meu clitóris aumentou.

Júlia

Além disso, ela diz que perdeu gordura corporal e secou bastante.

O volume alterado do clitóris a fez sentir desconforto até em relação à mãe e à irmã —Júlia não deixava que elas a vissem nua. Além disso, desde então, não tem se relacionado sexualmente.

Seu último namoro já estava estremecido quando percebeu a alteração no clitóris.

Comecei a sentir bastante vergonha. E, depois que terminei, não tive relação sexual com ninguém.

Consequências do uso de anabolizantes

Os esteroides anabolizantes estão sendo usados cada vez mais por mulheres e homens para resultados mais rápidos na definição corporal, apesar dos riscos à saúde. Com isso, as queixas sobre acne, queda de cabelo, aumento de pelos, engrossamento da voz, hipertrofia do clitóris e hipertensão arterial tornaram-se mais comuns.

"A hipertrofia do clitóris é pouco falada, mas bastante frequente, com o uso de implantes e chips hormonais de maneira inadequada", diz Igor Padovesi, ginecologista e especialista em cirurgias íntimas.

O aumento pode causar constrangimento para a mulher, durante a relação sexual, quando ele cresce ainda mais. Há casos em que a mudança da anatomia começa a marcar o biquíni, formando um volume anormal entre os lábios maiores.

Igor Padovesi

O clitóris é o correspondente embriológico do pênis, no sexo feminino. O uso de androgênios —testosterona, gestrinona, oxandrolona, estanozolol, entre outros— estimula o crescimento, explica Padovesi. Isso pode ocorrer em maior ou menor grau dependendo de cada mulher, podendo ficar com o aspecto de micropênis.

Os hormônios masculinos levam à hipertrofia do tecido do clitóris, que é esponjoso, e que acumula mais sangue durante a excitação. Padovesi diz que o estímulo sexual, que eleva a irrigação sanguínea para a região da vulva da mulher e leva à lubrificação, acaba causando também aumento do órgão. Toda mulher tem isso, mas para a imensa maioria, não é evidente. No entanto, quando o clitóris cresce pelo uso dos anabolizantes, fica mais perceptível.

Mulheres que chegam a ficar com a voz mais grossa pelo uso de hormônios andrógenos, invariavelmente, também apresentam um aumento do tamanho do clitóris. Por isso, tais hormônios, como a testosterona, nunca devem ser utilizados sem prescrição médica e devido acompanhamento.

Igor Padovesi

Efeito irreversível e correção cirúrgica

Mesmo que a mulher deixe de usar os hormônios, o clitóris não retorna ao tamanho normal, no máximo pode ter uma pequena redução, diz Padovesi. Julia relata que o endocrinologista que a acompanhava disse que o clitóris poderia voltar ao normal, mas não foi o que ocorreu e, por isso, buscou informações sobre formas de tratamento, para melhorar sua autoestima.

A cirurgia íntima pode ser opção para corrigir o problema após o uso de anabolizantes. Júlia se prepara para passar por uma cirurgia chamada clitoroplastia. "A clitoroplastia consiste na retirada de parte dos corpos cavernosos do órgão feminino, que é o tecido esponjoso responsável por deixar maior o clitóris. Ao retirá-lo parcialmente, reduz-se o tamanho sem prejudicar sua função. Não há perda de sensibilidade, pois o local onde ficam os nervos, responsáveis por toda a sensibilidade da região, não é afetado", diz o especialista.

Segundo ele, este procedimento vem da experiência das intervenções em pessoas transexuais, que transformam o pênis em um clitóris e também de crianças que nascem com distúrbio de diferenciação sexual. No entanto, diferentemente das cirurgias íntimas mais simples como a ninfoplastia e a vaginoplastia, o procedimento é mais complexo e delicado.

*Nome alterado a pedido da entrevistada para preservar sua identidade