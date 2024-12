Militares dos EUA confirmam que drones foram vistos sobre base aérea na Alemanha

Por Andreas Rinke e Rachel More

BERLIM (Reuters) - Drones foram vistos sobrevoando a base aérea dos EUA em Ramstein, na Alemanha, no início de dezembro, disse um porta-voz da Força Aérea dos EUA nesta sexta-feira.

Não houve "nenhum impacto para os residentes, instalações ou ativos da base", disse o porta-voz. "Em conjunto com as autoridades do país anfitrião, continuamos a monitorar o espaço aéreo para garantir a segurança e a proteção da comunidade."

Uma fonte de segurança disse à Reuters que as autoridades alemãs não haviam rastreado os operadores dos drones, mas haviam descartado a possibilidade de que os drones fossem operados por amadores.

Os avistamentos de drones sobre Ramstein foram relatados pela primeira vez pela revista alemã Spiegel, que disse que um relatório das autoridades de segurança alemãs havia sinalizado uma série de avistamentos inexplicáveis de drones sobre a base nas noites de 3 e 4 de dezembro.

A Spiegel disse que drones também foram avistados sobre locais pertencentes à fabricante alemã de armas Rheinmetall e ao grupo químico Basf.

"A segurança das instalações da Basf é nossa prioridade máxima", disse um porta-voz da empresa em um comunicado enviado por email. "Portanto, estamos sempre atentos a atividades suspeitas e trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades de segurança competentes."

A Rheinmetall, que está trabalhando com a Ucrânia e seus apoiadores europeus para fornecer armas a Kiev, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por email.

Drones foram vistos sobrevoando instalações estrategicamente importantes na Alemanha nos últimos meses, incluindo um terminal de gás natural liquefeito (GNL) em Brunsbuettel, próximo ao Mar do Norte. Os promotores estavam investigando esse incidente por suspeita de "atividade de agentes para fins de sabotagem".

Os chefes da inteligência alemã alertaram que o apoio do país à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia o torna um alvo para possíveis tentativas de sabotagem, com os recentes incidentes de segurança em quartéis militares aumentando ainda mais o alarme.

(Reportagem adicional de Thomas Seythal)