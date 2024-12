Macron escolhe veterano de centro François Bayrou como primeiro-ministro da França

Por Dominique Vidalon e Sudip Kar-Gupta

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou o veterano de centro François Bayrou como seu quarto primeiro-ministro de 2024 nesta sexta-feira.

Bayrou substitui Michel Barnier, que renunciou na semana passada depois que parlamentares de extrema-direita e esquerda votaram para derrubar o governo, mergulhando a França em sua segunda grande crise política em seis meses.

A prioridade de Bayrou, um aliado próximo de Macron, será aprovar uma lei especial para aprovar o orçamento de 2024, com uma batalha mais dura sobre a legislação de 2025 se aproximando no início do ano que vem. A resistência parlamentar sobre o projeto de lei de 2025 levou à queda de Barnier.

Bayrou, de 73 anos, deve apresentar sua lista de ministros nos próximos dias, mas provavelmente enfrentará as mesmas dificuldades de Barnier para conduzir a legislação por um parlamento dividido, composto por três blocos em guerra. Sua proximidade com o impopular Macron também provará ser uma vulnerabilidade.

Jordan Bardella, o presidente do partido de extrema-direita Reunião Nacional, disse que eles não pedirão uma moção de desconfiança imediata contra Bayrou.

O crescente mal-estar político da França levantou dúvidas sobre se Macron concluirá seu segundo mandato presidencial, que termina em 2027. Também elevou os custos dos empréstimos franceses e deixou um vácuo de poder no coração da Europa, no momento em que Donald Trump se prepara para retornar à Casa Branca.

Macron passou os dias após a saída de Barnier falando com líderes, dos conservadores aos comunistas, buscando garantir apoio a Bayrou. O Reunião Nacional de Marine Le Pen e o França Insubmissa de extrema-esquerda foram excluídos.

Qualquer envolvimento do Partido Socialista em uma coalizão pode custar a Macron no orçamento do ano que vem.

"Agora veremos quantos bilhões o apoio do Partido Socialista custará", disse um assessor do governo na sexta-feira.

Macron espera que Bayrou consiga evitar votações de desconfiança até pelo menos julho, quando a França poderá realizar uma nova eleição parlamentar, mas seu próprio futuro como presidente será inevitavelmente questionado se o governo cair novamente.

Bayrou, fundador do partido Movimento Democrático (MoDem), que faz parte da aliança governista de Macron desde 2017, concorreu à Presidência três vezes, apoiando-se em suas raízes rurais como prefeito de longa data da cidade de Pau, no sudoeste.

Macron nomeou Bayrou como ministro da Justiça em 2017, mas ele renunciou apenas algumas semanas depois em meio a uma investigação sobre o suposto emprego fraudulento de assistentes parlamentares por seu partido. Ele foi inocentado das acusações de fraude este ano.