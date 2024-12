Lula posta vídeo caminhando, três dias após cirurgia: 'Estou firme e forte'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou pela primeira vez uma imagem sua no hospital, três dias após ter sido internado para uma cirurgia emergencial intracraniana, na unidade do Sírio-Libanês em São Paulo.

O que aconteceu

"Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte!", postou o presidente na tarde de hoje (13), no seu perfil no Instagram. "Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira."

Lula deixou UTI e hoje e passou a ter cuidados semi-intensivos no hospital. O que muda é que o monitoramento passa a ser em intervalos, e não de forma contínua, no mesmo quarto em que ele já estava internado.

"Janjinha me passou todos os recados", disse Lula, sobres as mensagens de apoio. "Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias."

2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!

Presidente Lula, no seu perfil no Instagram

Boletim médico

Presidente "segue lúcido e orientado", diz boletim médico divulgado pela manhã. "Alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores."

Alta hospitalar está prevista para o início da próxima semana. O médico cardiologista Roberto Kalil disse ontem (12) que Lula deve ter alta entre segunda (16) e terça-feira (17), quando poderá viajar de volta a Brasília.

Na noite de quinta, a equipe médica removeu de Lula um dreno intracraniano. O equipamento foi utilizado durante a embolização de uma artéria no período da manhã. O procedimento bloqueou o fluxo sanguíneo e evitou sangramentos com a ajuda de um cateter, introduzido pela artéria femoral do presidente. A complementação foi necessária após uma cirurgia realizada às pressas na madrugada de terça (10) para drenar uma hemorragia.

"O presidente 'está neurologicamente perfeito' e conversando." A declaração foi dada ontem, em coletiva de imprensa, por Marcos Stavale, após o procedimento para complementação cirúrgica.

Lula despacha e recebe a família

Embora Kalil tenha recomendado que Lula não trabalhasse, o presidente despacha esporadicamente. Ele chegou a conversar na noite de ontem por telefone com o ministro Rui Costa (Casa Civil), que relatou a conversa em uma rede social. "[Lula está] Sempre muito focado e animado, pedindo atualizações do dia e de como está a pauta do governo no Congresso", escreveu.

Segundo assessores do presidente, Lula não tem qualquer gabinete e resolve apenas o indispensável. Na quarta-feira (11), ele sancionou do hospital o projeto de lei que cria o mercado de carbono no Brasil. Eletrônica, a assinatura foi registrada digitalmente. Lula, no entanto, não discutiu o projeto porque ele já havia sido tratado por ele nas semanas anteriores.

Por decisão própria, Lula não entregou o cargo ao vice-presidente. Geraldo Alckmin tem assumido apenas algumas agendas do presidente em Brasília, como a recepção ao primeiro-ministro da Eslováquia, na terça, e a condução do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, promovido pelo governo para ouvir membros da sociedade civil, na quinta (12).

Lula também vem recebendo a visita da família. Desde o primeiro dia de internação, filhos e netos comparecem ao hospital para conversar com Lula, acompanhado permanentemente apenas pela primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja.

Recomendação de repouso

Kalil disse que Lula tem recomendação de repouso relativo. "Ele faz atividades físicas todos os dias. Provavelmente, o reinício dessas atividades será postergado. Ele vai continuar o acompanhamento com a equipe médica de Brasília. A orientação é de repouso relativo", disse ontem em coletiva de imprensa no Sírio-Libanês.

Segundo o médico, Lula não deve se esforçar física ou mentalmente. Também é recomendado que o presidente não trabalhe enquanto está no hospital. "Mas ele está apto a praticar qualquer atividade", disse.

Lula está comendo e conversando desde o primeiro dia de internação, informaram os médicos. "Quem trabalha com a mente nunca para. A orientação é evitar qualquer tipo de estresse, o que é impossível na posição dele. Ele está sentado, conversando e andando para lá e para cá", disse Kalil.

A hemorragia que resultou na internação ocorreu após um acidente doméstico. No dia 19 de outubro, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a nuca, provocando um sangramento do cérebro.