Kremlin diz que discussões da UE sobre forças de paz na Ucrânia são prematuras

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que as discussões na Europa sobre a possibilidade de enviar tropas européias como forças de paz para a Ucrânia para garantir um futuro cessar-fogo são prematuras, e acrescentou que a Rússia queria a paz e não apenas uma trégua.

Há especulações de que as potências européias poderiam colocar tropas no local se um cessar-fogo for alcançado.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia busca a paz na Ucrânia, e não uma trégua, e repetiu a posição de Moscou de que está aberta a negociações para encerrar o conflito.

(Reportagem de Dmitry Antonov)