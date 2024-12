Juros seguirão em queda na zona do euro, se economia e inflação permitirem, diz Escrivá, do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), José Luís Escrivá afirmou nesta sexta-feira, 13, que as taxas de juros europeias seguirão em queda nas próximas decisões monetárias, se a economia e a inflação continuarem como esperado. Segundo ele, é necessário garantir que o relaxamento monetário permaneça em linha com o retorno da inflação à 2% no médio prazo.

Em entrevista ao canal de televisão espanhol Antena 3, o dirigente reiterou que o banco central manterá estratégia de redução gradual dos juros para analisar dados a cada reunião.

"Não podemos tomar decisões pensando na situação econômica de cada país, mas sim compilando e analisando a situação da zona do euro como um todo", pontuou Escrivá, que também é presidente do BC da Espanha. O dirigente disse que a economia espanhola tem tido um bom desempenho, mas reconheceu que o crescimento econômico da zona do euro como um todo está mais fraco.