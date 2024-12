Indústria da zona do euro fica inalterada em outubro e recuperação não está à vista

FRANKFURT (Reuters) - A produção industrial da zona do euro ficou inalterada em outubro em relação ao mês anterior, contra expectativas de uma ligeira queda, mas os dados sugeriram que não há recuperação à vista para um setor que está em profunda recessão há quase dois anos.

A estabilidade divulgada pela Eurostat ficou um pouco acima das previsões dos economistas, que previam um declínio de 0,1%, e segue-se a uma queda de 1,5% em setembro.

A Alemanha, a França e a Holanda relataram leituras negativas no mês, enquanto a produção italiana estagnou, deixando a Espanha como o único dos maiores países da zona do euro com um resultado positivo.

O setor industrial vem sofrendo há anos com o aumento acentuado dos custos de energia, a diminuição da demanda da China, os custos de financiamento mais altos para investimentos e a cautela nos gastos dos consumidores domésticos.

Esse enfraquecimento foi um dos principais motivos pelos quais o Banco Central Europeu cortou as taxas de juros na quinta-feira e reduziu sua perspectiva de crescimento, argumentando que há muita incerteza.

Em comparação com o ano anterior, a produção industrial da zona do euro foi 1,2% menor, contra expectativas de uma queda de 1,9%.

Em comparação com o mês anterior, a produção de energia, bens duráveis e bens de consumo caiu e apenas a produção de bens de capital aumentou.

