IGP-10 sobe mais que o esperado em dezembro e fecha 2024 com alta de 6,61%

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A alta do Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou a 1,14% em dezembro mas ainda ficou acima do esperado, terminando o ano com alta acumulada de mais de 6%

Em novembro, o índice havia subido 1,45, e o resultado de dezembro ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 1,07%.

Com isso, o IGP-10 acumulou nos 12 meses até dezembro alta de 6,61%, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, subiu 1,54% em dezembro, depois de alta de 1,88% no mês anterior, fechando 2024 com avanço de 7,31%

"No IPA, as principais commodities geram menor pressão de preços, com destaque para bovinos e milho em grão, que iniciaram um movimento de reversão das altas ocorridas nos últimos meses", apontou Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, teve leve recuo de 0,02% no mês, depois de subir 0,23% em novembro, acumulando avanço de 4,11% no ano.

O destaque em dezembro foi a queda de 1,57% nos custos de Habitação devido ao desempenho da tarifa de eletricidade residencial (-0,17% para -6,78%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) subiu 0,42% em dezembro, depois de uma alta de 0,58% no ano anterior, fechando 2024 com avanço de 6,35%.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.