Grécia comprará sistemas de artilharia de Israel e drones dos EUA, dizem autoridades

ATENAS (Reuters) - A Grécia está em negociações avançadas para a compra de 36 sistemas de artilharia de foguetes PULS de Israel, à medida que se esforça para modernizar suas Forças Armadas, disseram duas autoridades nesta sexta-feira.

As discussões sobre o acordo de 600 a 700 milhões de euros ocorrem no momento em que os países estão em negociações para que Israel venda à Grécia um domo de defesa antiaérea e antimísseis no valor de 2 bilhões de euros.

O governo da Grécia apresentará o acordo a um comitê parlamentar para aprovação no primeiro trimestre de 2025, disseram as autoridades.

Atenas elaborou um plano de compras multibilionário de 10 anos que também inclui a aquisição de até 40 novos caças F-35 dos EUA e quatro fragatas da França.

O sistema PULS, fabricado pela Elbit de Israel, tem um alcance de até 300 km, disseram as autoridades. O acordo também inclui a construção de componentes na Grécia.

Uma das autoridades acrescentou que, nesta sexta-feira, o principal órgão decisório do país em assuntos de defesa e relações exteriores, o KYSEA, aprovou a aquisição de drones Switchblade fabricados nos EUA pela AeroVironment,.

A maioria dos novos sistemas de artilharia protegerá as fronteiras do nordeste da Grécia com a Turquia e suas ilhas no mar Egeu, disse uma segunda autoridade.

A Grécia e a Turquia, integrantes da Otan, há muito tempo estão em desacordo sobre questões que incluem onde começam e terminam suas plataformas continentais, recursos energéticos, voos sobre o Mar Egeu e a ilha de Chipre, dividida etnicamente.

