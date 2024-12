Governo Lula é bem avaliado por 34%, mesma parcela que o avalia negativamente

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerado ótimo ou bom por 34% dos brasileiros, mostrou nesta sexta-feira pesquisa Ipec, que apurou o mesmo percentual entre os que avaliam a administração petista como ruim ou péssima.

Ainda de acordo com a pesquisa, outros 30% consideram o governo regular e 2% não souberam ou preferiram não opinar. A avaliação positiva oscilou dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos

Na última rodada do instituto, em setembro, o governo era avaliado como ótimo ou bom por 35% e ruim ou péssimo por 34%, enquanto a avaliação regular foi apontada por 28% dos entrevistados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 10 de dezembro, captando ao menos parte do impacto inicial de notícias sobre a saúde do presidente. Lula foi submetido a uma cirurgia em São Paulo para drenar um hematoma no crânio justamente na madrugada do dia 10.

Quando os entrevistados -- 2 mil pessoas com mais de 16 anos -- foram questionados sobre a maneira de governar de Lula, 47% responderam que aprovam o trabalho, ao passo que 46% o desaprovam. Outros 7% preferiram ou não souberam responder. As variações também ficaram dentro da margem de erro, já que em setembro a maneira de governar de Lula era aprovada por 49% e desaprovada por 45%.

Não houve alteração no levantamento sobre a confiança no presidente, sendo registrados os mesmos 52% de setembro que disseram não confiar em Lula e 45% que disseram confiar.