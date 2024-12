Forças russas avançam em direção à cidade estratégica de Pokrovsk, no leste da Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - As forças russas estão a apenas 1,5 km da cidade ucraniana de Pokrovsk depois que unidades russas avançaram do sul, e alguns grupos avançados de forças especiais chegaram a entrar no centro rodoviário e ferroviário, disseram blogueiros de guerra pró-russos na sexta-feira.

A Rússia controla uma grande parte da Ucrânia e está avançando no ritmo mais rápido desde os primeiros dias de sua invasão em 2022, de acordo com mapas de código aberto.

O foco do avanço da Rússia, desde que a Ucrânia tomou uma fatia da região russa de Kursk em agosto, está na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde a Rússia atualmente controla mais de 60% do território.

Uma parte importante da estratégia é tomar Pokrovsk, o que permitiria que Moscou interrompesse as linhas de suprimento ucranianas ao longo do front oriental e impulsionasse sua campanha para capturar a cidade de Chasiv Yar, que fica em um terreno mais alto, oferecendo controle potencial de uma área mais ampla.

Yuri Podolyaka, um proeminente blogueiro militar pró-russo nascido na Ucrânia, disse que as forças russas estavam agora a apenas 1,5 km de Pokrovsk, após um avanço pelo sul.

Podolyaka afirmou que membros de grupos russos de sabotagem e reconhecimento, essencialmente pequenas unidades de forças especiais que penetram na frente antes do avanço, já estavam na cidade.

Outros blogueiros de guerra russos, como Boris Rozhin, fizeram relatos semelhantes. A Reuters não conseguiu verificar os relatos do campo de batalha de ambos os lados devido a restrições de reportagem.

Os militares ucranianos disseram na quarta-feira que as tropas russas haviam destruído ou capturado várias posições ucranianas perto de Pokrovsk. Não houve comentário imediato de Kiev sobre os últimos acontecimentos.

A guerra está entrando no que algumas autoridades russas e ocidentais dizem que pode ser sua fase mais perigosa, à medida que as forças de Moscou avançam e a Ucrânia dispara mísseis Atacms fabricados nos EUA contra a Rússia.

O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, visitou o Agrupamento Oriental das forças russas que está lutando ao sul da cidade estratégica de Kurakhove, cerca de 35 km ao sul de Pokrovsk.

A queda de Pokrovsk, um importante centro de logística para os militares ucranianos, seria uma das maiores perdas militares da Ucrânia em meses.

A restrição do acesso dos militares ucranianos à rede rodoviária nas proximidades tornaria mais difícil para as tropas de Kiev manterem bolsões de território em ambos os lados de Pokrovsk, o que poderia permitir que a Rússia consolidasse e avançasse na linha de frente.

(Reportagem da Reuters)