Fifa sorteia grupos das eliminatórias europeias para Copa de 2026

A Fifa sorteou nesta sexta-feira (13), em Zurique, os grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, que serão disputadas por 54 seleções.

As 54 seleções participantes foram divididas em seis grupos de cinco equipes e seis grupos de quatro. Oito dos 12 cabeças de chave ainda serão definidos pelos confrontos de quartas de final da Liga das Nações, que acontecem em março do ano que vem.

Os jogos dos grupos com cinco seleções começam em junho, junto com o 'Final Four' da competição da Uefa, enquanto os demais começam em setembro.

Os vencedores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo e os 12 segundos colocados passarão por uma repescagem para conseguir uma vaga, junto com os quatro melhores da Liga das Nações 2024/2025 que não tenham ficado nas duas primeiras posições de seus grupos.

O Mundial de 2026 será o primeiro com 48 seleções e será organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

A Espanha, atual campeã europeia, ficará no Grupo E, junto com Turquia, Geórgia e Bulgária, caso vença a Holanda nas quartas de final da Liga das Nações.

Se perder, a 'Roja' cai no Grupo G, com Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta.

"É um sorteio muito condicionado pelo que vai acontecer em março. Fazer projeções sobre o que pode ser um grupo ou outro não faz sentido neste momento, mas tomara que estejamos no Grupo E", disse Pablo Amo, auxiliar do técnico da seleção espanhola, Luis de La Fuente, presente em Zurique para o sorteio.

No caso da França, vice-campeã do mundo na última Copa, a primeira hipótese é o Grupo D, junto com Ucrânia, Islândia e Azerbaijão, com vitória sobre a Croácia na Liga das Nações.

Se perderem, os 'Bleus' caem no Grupo L, com República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar.

"São sete adversários potenciais, com perfis diferentes. Sabemos um pouco mais, mas não tudo. É complicado entender o sorteio, há menos visibilidade, mas a chave é se adaptar", comentou o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps.

Outros quatro países também terão que esperar até março para descobrirem seus grupos: Dinamarca x Portugal (C ou F) e Itália x Alemanha (A ou I).

Já a Inglaterra, vice-campeã da Euro este ano, disputou a segunda divisão da Liga das Nações (voltou à elite em novembro) e não vai disputar as quartas de final.

Nesse cenário, os 'Three Lions' têm uma chave definida e encabeçam o Grupo K, que também conta com Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra.

hbgur/pm/avl/eg/cb

© Agence France-Presse