Em discurso, novo primeiro-ministro da França promete 'não esconder e nem negligenciar nada'

O centrista François Bayrou tomou posse nesta sexta-feira (13) como o novo primeiro-ministro da França. Em uma rápida cerimônia no Hôtel de Matignon, em Paris, o chefe de governo escolhido por Emmanuel Macron afirmou estar ciente das dificuldades que enfrentará, mas se disse disposto a enfrentar os desafios "com os olhos abertos".

François Bayrou, um político centrista, assumiu nesta sexta-feira (13) o cargo de primeiro-ministro da França, em cerimônia realizada no Hôtel de Matignon, em Paris. Escolhido por Emmanuel Macron, Bayrou destacou sua disposição para enfrentar os desafios do governo.

O que aconteceu

François Bayrou prometeu "nada esconder e nada negligenciar" em seu governo. Durante seu discurso de posse, ele enfatizou a necessidade de transparência e a eliminação do "muro de vidro" entre os cidadãos e o poder.

Ele reconheceu os desafios políticos e econômicos da França. "Não ignoro o Himalaia que se mostra diante de nós", reiterou. Para Bayrou, o déficit do país atinge 6,1% do PIB, e a dívida de 60 bilhões por ano "é um problema moral e não apenas financeiro".

O orçamento para 2025 e as divisões políticas na Assembleia dos Deputados são desafios imediatos. O novo primeiro-ministro poderá enfrentar uma moção de censura semelhante à que derrubou seu antecessor, Michel Barnier.

Michel Barnier criticou os deputados da esquerda e extrema direita por sua destituição. Em seu discurso na cerimônia de posse, Barnier elogiou Bayrou por sua tenacidade e engajamento.

Quem é o novo primeiro-ministro

François Bayrou é uma figura conhecida na política francesa. Ele já foi ministro da Educação nos anos 1990 e no primeiro mandato de Macron, além de ter disputado eleições presidenciais em três ocasiões.

A escolha é vista como uma estratégia para fortalecer o apoio a Macron. Com a popularidade do presidente em baixa, Bayrou é considerado um aliado importante.

A imprensa francesa já especulava sobre a nomeação desde a queda de Barnier. O novo primeiro-ministro expressou recentemente sua prontidão para assumir o cargo.

Analistas preveem uma administração inclinada à direita sob o comando de Bayrou. O Partido Socialista afirmou que continuará na oposição ao novo governo.

Na noite desta sexta-feira, Bayrou se reunirá com Bruno Retailleau, ex-ministro do Interior e figura proeminente do Partido Republicano.