É cedo demais para suspender sanções dos EUA contra a Síria, dizem parlamentares

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - Senadores republicanos e democratas dos EUA dizem que é muito cedo para considerar a possibilidade de suspender sanções à Síria após a derrubada do presidente Bashar al-Assad, uma indicação de que é improvável que Washington mude sua política tão cedo.

"Estamos todos muito felizes com a saída de Assad", disse o senador Jim Risch, principal republicano do Comitê de Relações Exteriores do Senado, à Reuters. "Trabalhamos nisso por muito, muito tempo, e o trabalho está feito. O problema é: o que vem a seguir?"

O Hayat Tahrir al-Sham (HTS), um antigo afiliado da Al Qaeda que teve um avanço avassalador na Síria e derrubou Assad na semana passada, é designado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e muitos outros países e também é sancionado pela ONU.

"Portanto, considerando isso, certamente é necessário fazer uma pausa considerável para observar e ver o que acontece", ele disse, apontando que, embora os líderes rebeldes estivessem fazendo declarações encorajadoras sobre unidade e direitos humanos, ainda não se sabe como eles agirão.

Risch presidirá o Comitê de Relações Exteriores, que supervisiona a diplomacia dos EUA, a partir de janeiro, quando os colegas republicanos do presidente eleito Donald Trump assumirem o controle do Senado.

Trump, que será empossado em 20 de janeiro, disse que os Estados Unidos não devem se envolver no conflito sírio.

Outros afirmam que a emissão de isenções e licenças incentivaria o desenvolvimento econômico e o investimento estrangeiro, fornecendo ao novo governo dos rebeldes o financiamento desesperadamente necessário para reconstruir e estabelecer instituições governamentais.

FOCO NOS DIREITOS HUMANOS

Mas a opinião contrária diz que o risco é muito alto até que se tenha certeza de que os rebeldes garantirão direitos humanos, como liberdade de expressão e religião, e não atacarão membros de grupos de minorias.

Democratas seniores também pediram cautela.

"É cedo demais para dizer se o histórico do novo regime refletirá uma maneira diferente de agir", disse o senador Ben Cardin, atual presidente do comitê, em uma entrevista coletiva.

E o senador Chris Murphy, que preside o Subcomitê do Oriente Médio do Senado, também disse que é muito cedo para suspender as sanções, dado o histórico de vínculos terroristas dos rebeldes, mas enfatizou a importância de se comunicar com as novas autoridades na Síria em um momento em que as potências mundiais estão disputando influência naquele país.

Tem havido alguns pedidos no Congresso para aliviar as sanções, mas a maioria esmagadora é contra essa medida.

(Reportagem de Patricia Zengerle)