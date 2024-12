Dados colocam Fed na direção de cortar juros na próxima semana e ter cautela em 2025

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Investidores consideram praticamente certo que o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros em 25 pontos-base em sua reunião de 17 e 18 de dezembro, com a atenção voltada para as novas projeções econômicas das autoridades, que serão divulgadas junto da decisão.

Essas projeções incluirão uma visão atualizada de quanto mais as autoridades acreditam que reduzirão os juros em 2025 e, talvez, em 2026, um exercício que terá de levar em conta os dados que, nesse meio tempo, mostram uma inflação mais firme do que o esperado, um mercado de trabalho saudável, um resultado eleitoral que pode mudar o cenário do comércio global e da imigração e os riscos geopolíticos em andamento.

Com tantos fatores para avaliar, muitos analistas esperam que a mensagem coletiva da declaração de política monetária do Fed na quarta-feira, a coletiva de imprensa do chair Jerome Powell, e as projeções atualizadas sejam um tanto "hawkish" (agressivo contra a inflação) - com o Fed talvez mais perto de uma pausa no ciclo de afrouxamento, ou pelo menos muito relutante em se comprometer com muitos outros cortes.

Aqui estão alguns dos pontos que os membros do Fed levarão em consideração:

INFLAÇÃO TEIMOSA

Não houve muita melhora na inflação desde as últimas projeções econômicas do Fed em setembro ou da reunião de política monetária de 6 e 7 de novembro. Porém, alguns dos componentes mudaram de forma que deixaram as autoridades convencidas de que está ocorrendo uma redução gradual das pressões de preços.

Os aumentos nos custos de moradia diminuíram e o índice PCE -- que o Fed usa para avaliar o progresso em direção à sua meta de inflação de 2% -- parece estar caminhando para uma leitura baixa quando os dados de novembro forem divulgados na próxima semana. No entanto, isso só ocorrerá dois dias após o término da reunião do Fed.

MERCADO DE TRABALHO RESILIENTE

O mercado de trabalho continua sendo uma das grandes surpresas para o Fed. A taxa de desemprego aumentou de forma modesta desde que o Fed começou a elevar os juros em março de 2022, mas, com 4,2%, continua abaixo da média nacional de longo prazo e bem no nível que o Fed considera representar aproximadamente o pleno emprego.

Na ausência de uma surpresa ruim em dezembro, é provável que a taxa de desemprego termine o ano abaixo do nível de 4,4% que as autoridades incluíram em suas projeções de setembro.

A criação de postos de trabalho, por sua vez, desacelerou em relação ao ritmo dos últimos anos e fez com que algumas autoridades considerassem que o mercado de trabalho está funcionando em um ritmo sustentável no momento.

Essa resiliência, entretanto, é um dos motivos pelos quais os membros dizem que querem ser cautelosos em relação a futuros cortes, devido à preocupação de que a economia esteja realmente operando perto do potencial neste momento.

SALÁRIOS X PRODUTIVIDADE

Outra surpresa agradável nos dados recentes: os trabalhadores continuam sendo mais produtivos ao longo do tempo, e as melhorias foram suficientes para reduzir o impacto dos aumentos salariais que, de outra forma, seriam um pouco altos demais para a zona de conforto da inflação do Fed.

Como resultado, os custos unitários de mão de obra para as empresas, uma chave para saber se um mercado de trabalho apertado está fomentando as pressões de preços, têm aumentado a uma taxa mais moderada.

DEMANDA FORTE

Outro sinal de resiliência econômica tem sido o gasto do consumidor, que não mostra muitos sinais de arrefecimento além de seu retorno dos níveis elevados da pandemia da Covid-19 para algo mais parecido com a tendência pré-pandêmica.

Enquanto as pessoas estiverem empregadas e ganhando dinheiro, elas gastarão, uma das condições importantes para o "pouso suave" da inflação que as autoridades do Fed acreditam que estão perto de alcançar.