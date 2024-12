Cuidados semi-intensivos: falta comunicação em boletim de Lula, diz Tales

Com o uso da expressão 'cuidados semi-intensivos', o boletim médico de Lula divulgado na manhã desta sexta-feira (13) mostra pouca clareza e falta de comunicação, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News.

Eu procurei aqui na internet o que são cuidados semi-intensivos. São cuidados de saúde prestados a pacientes que necessitam de monitoramento e vigilância intermediários.

Quer dizer: bastava no boletim, ao invés de você usar uma expressão técnica, você dizer 'olha, o presidente Lula está agora sendo submetido a cuidados de saúde que que necessitam de monitoramento e vigilância apenas intermediários. Não intensivos, como quando se está na UTI'.

É simples assim, mas falta um pouco disso. No caso aí faltou alguém da Comunicação conversar. Se tivesse alguém da Comunicação que conversasse com a equipe médica, não vamos usar muito termo técnico, vamos colocar uma explicação melhor, ele já está andando, vamos colocar essas coisas que as pessoas entendem.

Tales Faria, colunista do UOL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta da UTI nesta sexta-feira (13) após uma cirurgia intracraniana e uma complementação cirúrgica realizadas nesta semana, na unidade de São Paulo do hospital Sírio-Libanês.



Lula segue internado na unidade de saúde, sob cuidados semi-intensivos. O que muda é que o monitoramento passa a ser em intervalos, e não de forma contínua, no mesmo quarto.

Presidente "segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores". O boletim médico foi publicado às 11h40 desta sexta-feira.

