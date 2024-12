Cozinha de brinquedo é sucesso de vendas por R$ 90: 'meu filho amou'

Um modelo de cozinha de brinquedo com torneira que sai água se tornou um sucesso de vendas na plataforma Shopee, registrando mais de 12 mil avaliações. O produto é uma opção divertida de presente de Natal por menos de R$ 100.

Disponível nas cores rosa e azul, o brinquedo emite sons. Só é bom ter atenção às dimensões (46 cm de altura e 33 cm de largura), já que alguns consumidores relataram que a cozinha era menor do que esperavam. Confira adiante o que diz quem comprou o produto e quais os principais pontos de atenção.

O que o fabricante diz sobre o brinquedo?

É feito de plástico;

Tem uma torneira que solta água e emite quatro tipos de sons;

Inclui ainda: base, duas panelas e uma tampa, dois pratos; quatro talheres; 12 peças de alimento de brinquedo e duas cestas;

Não acompanha pilhas.

O que diz quem comprou?

O brinquedo tem nota média de 4,8 (do total de cinco) na Shopee. São mais de 12 mil avaliações de compradores. Leia algumas adiante.

Tô apaixonada. Comprei para o meu filho de dois aninhos e ele ficou extremamente encantado. Chegou super-rápido e valeu muito a pena.

Gyselle Pereira

A cozinha é bem linda. É pequena, porém dá para brincar tranquilamente em cima de um móvel ou no chão. Meu filho amou. Os acessórios não são pequenos, nem fáceis de engolir. Gostei muito. Não queria investir em uma cozinha maior e bem mais cara, e essa opção foi ótima.

Lais Reis Alves

Comprei de presente de aniversário de cinco aninhos para o meu filho. Ele amou. A entrega foi rápida e chegou tudo certo. Recomendo.

Anailde Silva

É sério, a qualidade é surreal. Amei e minha bebê nem se fala. Ela tem um ano e três meses e não tem nenhuma peça que tenha risco (ao menos para a minha bebê). (A cozinha é) bonitinha. Não é muito grande, mas é ideal para tamanho da minha filha e chegou rapidíssimo.

Caroline

Pontos de atenção

Entre as principais reclamações de consumidores estão as de que os produtos entregues eram menores do que esperavam. Outros também fizeram críticas à falta de qualidade do material da qual a cozinha de brinquedo é feita.

Chegou rápido, só não gostei porque achei que era maior. Ela é bem delicada, mas tá bom. Recomendo.

Soraia Camargo

O brinquedo é menor que o demonstrado nas fotos. O material é de baixa qualidade e não vale o preço informado.

Diogo

Pior compra que já fiz na minha vida. Eu sabia que era pequena, mas não imagina tanto. Comprei para o meu bebê de um ano e quatro meses. É uma cozinha para Barbie e não para criança brincar. O fundo é de papelão.

Lara

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.