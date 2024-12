Conselheiros de Trump querem reduzir ou eliminar órgãos reguladores dos bancos dos EUA, diz WSJ

(Reuters) - A equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está explorando maneiras de reduzir significativamente, fundir ou até mesmo eliminar os principais órgãos reguladores dos bancos do país, publicou o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Os assessores de Trump e as autoridades do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) perguntaram sobre a possibilidade de abolir a FDIC, agência dos EUA garantidora de depósitos,, de acordo com o jornal.

Os assessores perguntaram aos indicados em consideração para a FDIC, bem como para o Gabinete do Controlador da Moeda, se o seguro de depósitos poderia ser absorvido pelo Departamento do Tesouro, disse o jornal, acrescentando que qualquer proposta para eliminar a FDIC ou qualquer agência exigiria ação do Congresso.

A equipe de transição de Trump, FDIC, OCC e o Departamento do Tesouro não comentaram o assunto.

Trump nomeou dois empresários - Elon Musk e o ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy - para a força-tarefa que planeja uma ampla revisão do governo dos EUA, que gastou 6,8 trilhões de dólares no ano fiscal mais recente.

Musk e Ramaswamy serão co-líderes do DOGE, uma entidade que, segundo Trump, operará fora dos limites do governo.

Os possíveis indicados para o cargo de regulador bancário foram entrevistados pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e pelo novo departamento do DOGE, segundo o jornal.

Musk, encarregado de reduzir os custos do governo por Trump no mês passado, pediu a eliminação da agência de proteção ao consumidor de serviços financeiros. O bilionário doou milhões de dólares para ajudar Trump a ser eleito.

Os assessores de Trump e os possíveis indicados também discutiram planos para combinar ou reestruturar os principais órgãos reguladores dos bancos federais dos EUA: o FDIC, o OCC e o Federal Reserve, acrescentou o WSJ.

Em um plano separado que foi discutido com a equipe de transição, a FDIC, a OCC e partes do Fed não se fundiriam, mas apenas uma delas continuaria a regular os bancos, disse o jornal citando uma pessoa familiarizada com o assunto, acrescentando que as outras agências manteriam apenas o pessoal não regulador.

O jornal acrescentou ainda que, em qualquer plano, é provável que haja cortes significativos de empregos e espera-se que Trump restabeleça uma decreto que facilitou a demissão de alguns funcionários federais, conhecida como Schedule F. Também estão sendo discutidas políticas mais rígidas de retorno ao trabalho presencial o que pode levar a pedidos de demissão.