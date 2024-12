Cofiex aprova US$ 3,7 bi em investimentos para Estados, municípios e União

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) aprovou na quinta-feira, 12, a preparação de 19 programas e projetos financiados com recursos externos com garantia da União, totalizando cerca e US$ 3,7 bilhões. Do total, 14 projetos são para Estados e municípios - incluindo suas autarquias, fundações e empresas públicas - e cinco, para a União e empresas públicas federais.

No âmbito federal, foram aprovados investimentos no Programa de Modernização da Gestão Fiscal (Profisco), do Ministério da Fazenda, que contribuirá com a implementação da reforma tributária. A Cofiex também autorizou investimentos em projetos da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

Os projetos aprovados para os entes subnacionais representam cerca de US$ 1 bilhão, somando seis na região Nordeste, cinco na região Sul e três na região Norte. No Sul, dois dos projetos são enquadrados no estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul, direcionados aos municípios de Cachoeirinha e Guaíba.

Os investimentos aprovados serão financiados por bancos de multilaterais de desenvolvimento como BID, Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), ou por agências governamentais estrangeiras, como AFD e KFW.

Além da forte presença da pauta ambiental e climática, foram aprovados projetos nas áreas de transformação digital, desenvolvimento urbano e reestruturação de dívidas públicas.