Clássico entre City e United marca a 16ª rodada do Campeonato Inglês

A cidade de Manchester viverá na 16ª rodada do Campeonato Inglês o clássico entre os arquirrivais City e United, dois clubes que vivem momento conturbado na temporada e precisam da vitória.

Quem vai administrar melhor a pressão no Etihad Stadium?

De um lado estará o Manchester City, que vive seu pior momento desde a chegada do técnico Pep Guardiola, há oito anos.

O atual campeão inglês caiu para a quarta colocação (27 pontos) e só conseguiu uma vitória nas últimas seis rodadas, com um empate e quatro derrotas.

Além disso, o clube entrou em uma profunda crise depois da eliminação na Copa da Inglaterra e pela complicada situação na Liga dos Campeões, com a derrota para a Juventus (2 a 0) na última quarta-feira e a modesta 22ª posição entre as 36 equipes que disputam a primeira fase do torneio.

Apesar do mau momento, Guardiola fez uma leitura positiva da derrota em Turim, destacando a atitude de seus jogadores, apesar do resultado.

"Fizemos um bom jogo, mas faltaram pequenas coisas para nós para conseguir um bom resultado. Mas temos que continuar jogando assim, para sair desta situação", disse o treinador após a partida na Itália.

O adversário no próximo domingo será o Manchester United (13º, 19 pontos), que precisa digerir as duas primeiras derrotas sob o comando do técnico português Rúben Amorin, para Arsenal e Nottingham Forest.

Na quinta-feira, o United ganhou fôlego vencendo o Viktoria Plzen (2 a 1) na República Tcheca pela Liga Europa.

"Vencer é importante neste momento. É algo muito bom para preparar o jogo seguinte", afirmou Amorim, já pensando no clássico contra os 'Citizens'.

Por sua vez, o líder Liverpool (35 pontos) receberá o Fulham no sábado.

Os 'Reds', que na Champions são os únicos com 100% de aproveitamento depois de seis rodadas, chegam com quatro pontos de vantagem sobre o Chelsea (2º), embora o time de Anfield tenha um jogo a menos, o clássico contra o Everton que foi adiado no fim de semana passado por conta do mau tempo.

Os 'Blues', que na quinta-feira venceram o Astana do Cazaquistão (3 a 1) na Liga Conferência, enfrentarão no domingo o Brentford (9º) em busca de uma quinta vitória consecutiva na Premier League.

E o Arsenal (3º, 29 pontos) tentará se manter entre os líderes recebendo o Everton (15º), no sábado.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(12h00) Newcastle - Leicester

Liverpool - Fulham

Arsenal - Everton

Wolverhampton - Ipswich Town

(14h00) Nottingham - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) Brighton - Crystal Palace

(13h30) Manchester City - Manchester United

(16h00) Chelsea - Brentford

Southampton - Tottenham

- Segunda-feira:

(17h00) Bournemouth - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 35 14 11 2 1 29 11 18

2. Chelsea 31 15 9 4 2 35 18 17

3. Arsenal 29 15 8 5 2 29 15 14

4. Manchester City 27 15 8 3 4 27 21 6

5. Nottingham 25 15 7 4 4 19 18 1

6. Aston Villa 25 15 7 4 4 23 23 0

7. Brighton 24 15 6 6 3 25 22 3

8. Bournemouth 24 15 7 3 5 23 20 3

9. Brentford 23 15 7 2 6 31 28 3

10. Fulham 23 15 6 5 4 22 20 2

11. Tottenham 20 15 6 2 7 31 19 12

12. Newcastle 20 15 5 5 5 19 21 -2

13. Manchester United 19 15 5 4 6 19 18 1

14. West Ham 18 15 5 3 7 20 28 -8

15. Everton 14 14 3 5 6 14 21 -7

16. Leicester 14 15 3 5 7 21 30 -9

17. Crystal Palace 13 15 2 7 6 14 20 -6

18. Ipswich Town 9 15 1 6 8 14 27 -13

19. Wolverhampton 9 15 2 3 10 23 38 -15

20. Southampton 5 15 1 2 12 11 31 -20

bur-jta/dr/cb/dd

© Agence France-Presse