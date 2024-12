Boné Nacional, miniatura de carros e mais: 9 itens para quem é fã de Senna

Após dez dias de estreia, "Senna" já é considerada a série de língua não inglesa mais vista da Netflix em todo o mundo. E para os fãs do piloto brasileiro Ayrton Senna, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com diversos produtos para eternizar a história do "Beco".

Os produtos selecionados vão desde carros icônicos, que marcaram a carreira de Senna, até caneca, boné e livros sobre o piloto dentro e fora das pistas. Confira a lista completa:

Caneca de porcelana com impressão de alta resolução;

Pode ir ao micro-ondas e na lava-louças;

Disponível em diferentes modelos.

Boné com aba curva e ajustável;

Promete bom caimento e conforto.

Possui 512 páginas;

Livro sobre a vida de Ayrton Senna como homem, filho, namorado e amigo;

Disponível também na versão e-book.

Réplica do carro de Fórmula 1 McLaren Honda MP4/6;

Pintado à mão, totalmente artesanal;

Promete ser resistente a impactos.

Revista "Lendas brasileiras do Automobilismo" especial Ayrton Senna;

Com miniatura de carro Williams Renault FW16;

Miniaturas de carros pilotados por Ayrton Senna;

Itens com pintura fiel aos carros reais, além de logotipos e patrocínios;

Carros que incluem rodas giratórias.

Miniatura do famoso capacete do Ayrton Senna;

Permite abrir e fechar a viseira;

Livro com 194 páginas;

Acompanha brinde exclusivo: réplica da McLaren MP4/4 (1988).

LEGO do carro McLaren MP4/4 e uma minifigura do Ayrton Senna;

Inclui expositores separados para o carro de corrida e minifigura do piloto brasileiro.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.