Após dias de atividade militar, China reafirma linha dura em relação a Taiwan

Por Joe Cash e Ben Blanchard

PEQUIM/TAIPÉ (Reuters) - O Ministério da Defesa da China rompeu seu silêncio sobre os dias de atividades militares em torno de Taiwan, dizendo que tem o direito de realizar exercícios e que os militares "não estarão ausentes" se necessário para combater as forças separatistas.

Na segunda-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan entrou em alerta e ativou um centro de resposta a emergências após relatar um aumento nas atividades militares chinesas, tanto nas proximidades quanto nos mares do leste e do sul da China.

As Forças Armadas da China não anunciaram nenhuma manobra. Pequim considera Taiwan, governada democraticamente, como seu território -- uma reivindicação rejeitada por Taipé, que afirma que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

Em uma declaração respondendo a uma pergunta sobre as recentes visitas do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ao Havaí e ao território norte-americano de Guam, e se a China havia ou não realizado exercícios, o Ministério da Defesa da China não confirmou nem negou.

"A realização ou não de exercícios e quando realizá-los é uma questão que deve ser decidida por nós mesmos, de acordo com nossas próprias necessidades e a situação da luta", afirmou.

"Independentemente da realização ou não de exercícios, o Exército de Libertação Popular não estará ausente e não será brando em sua luta contra a independência e pela reunificação."

Qualquer dependência de "forças estrangeiras para buscar a independência" -- a expressão usual que a China usa para alertar os Estados Unidos sobre o apoio a Taiwan -- seria severamente punida e estaria "fadada ao fracasso", acrescentou o ministério.

A China realizou duas rodadas de jogos de guerra em torno de Taiwan até agora neste ano, a mais recente em outubro, dizendo que eram um aviso contra "atos separatistas" e prometendo tomar outras medidas, se necessário.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que a ameaça da China em relação à ilha estava evoluindo desde 2022, quando começou a encenar a atual rodada de jogos de guerra, de "dissuadir Taiwan" para "impactar a Primeira Cadeia de Ilhas", uma área que se estende do Japão até Taiwan, ao longo da costa chinesa e no Mar do Sul da China.

"O objetivo de longo prazo da China de dissuadir as partes regionais e perturbar a ordem internacional baseada em regras não será endossado pela comunidade internacional", afirmou em um comunicado.

Os Estados Unidos expressaram repetidamente sua preocupação com as tensões no Estreito de Taiwan e, uma ou duas vezes por mês, enviam aviões militares ou navios de guerra em missões para lá.