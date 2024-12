Ações da China caem na semana pordeceção com promessas de medidas

CINGAPURA (Reuters) - As ações chinesas registraram as maiores perdas em três semanas nesta sexta-feira, depois que a leitura de uma importante reunião de política econômica repetiu as promessas de emissão de dívida, redução das taxas de juros e apoio ao crescimento, mas não ofereceu nada de novo para animar os investidores.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 2,01%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 2,37%. Esses foram os maiores recuos desde o final de novembro e anularam todos os ganhos anteriores da semana. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 2,09%, a maior queda em um mês.

Uma leitura da mídia estatal da Conferência Central de Trabalho Econômico, que estabelece a agenda anual, repetiu as promessas de aumentar o déficit orçamentário e manter o crescimento econômico. No início da semana, o Politburo disse que mudaria para uma postura de política monetária "adequadamente frouxa".

"Tanto o Politburo quanto a Conferência parecem mais uma recapitulação das medidas de estímulo dos últimos meses do que um novo acordo de apoio à economia", disseram analistas do ANZ.

O setor financeiro caiu 2,7%, o de bens de consumo básicos recuou 2,8% e o setor imobiliário perdeu 3,3%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei -0,95%, a 39.470,44 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,09%, a 19.971 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 2,01%, a 3.391 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 2,37%, a 3.933 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,50%, a 2.494 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,11%, a 23.020 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,03%, a 3.810 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,41%, a 8.296 pontos.

(Reportagem de Tom Westbrook em Cingapura)