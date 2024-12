Abiove eleva projeção da safra brasileira de soja para 168,7 mi/t em 2025

São Paulo, 13 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) elevou sua projeção para a produção brasileira de soja em 2025 de 167,7 milhões para 168,7 milhões de toneladas, representando um crescimento de 0,6% em relação à estimativa anterior e de 10% sobre a safra de 2024.O processamento se mantém estimado em 57 milhões de toneladas em 2025, um aumento de 4,6% ante 2024. A produção de farelo continua projetada em 44 milhões de toneladas e a de óleo de soja em 11,4 milhões de toneladas.A Abiove também revisou para cima sua projeção de exportações de soja em grão, de 104,1 milhões para 104,4 milhões de toneladas (+0,3%). Para o farelo, manteve a estimativa de 22,9 milhões de toneladas, enquanto para o óleo houve aumento de 1 milhão para 1,05 milhão de toneladas (+5%). A receita total com exportações do complexo soja permanece projetada em US$ 50,8 bilhões em 2025.Com os ajustes, o estoque final de soja para 2025 cresceu 7,9%, passando de 8,847 milhões para 9,547 milhões de toneladas. Já o estoque final de óleo deve recuar 16%, de 312 mil para 262 mil toneladas.Em outubro de 2024, o processamento alcançou 4,4 milhões de toneladas, um aumento de 6% em relação a setembro e de 14,4% na comparação com outubro de 2023, considerando ajuste amostral de 90,6%. No acumulado do ano, o crescimento é de 1,3% frente a 2023.