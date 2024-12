Wall Street fecha em queda com investidores avaliando dados dos EUA após ganhos recentes

Por Echo Wang

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira, com investidores avaliando os principais indicadores econômicos dos Estados Unidos antes da reunião do Federal Reserve na próxima semana.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA nesta quinta-feira mostrou que os preços ao produtor norte-americano subiram mais do que o previsto em novembro, embora uma moderação nos custos de serviços tenha apontado para uma continuação da tendência desinflacionária mais ampla.

Também nesta quinta, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA subiram inesperadamente na semana passada, aumentando as preocupações sobre a resistência do mercado de trabalho.

"Investidores estão apenas tentando descobrir o que o Fed fará na próxima semana. Será que a inflação realmente será um problema e o Fed terá que realmente desacelerar seu papel nos cortes dos juros, ou será que eles conseguirão chegar lá?", disse Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management.

Haworth acrescentou que houve uma realização de lucros depois que o índice de tecnologia Nasdaq atingiu um recorde histórico na quarta-feira.

O Nasdaq ultrapassou a marca de 20.000 pontos pela primeira vez na quarta-feira, impulsionado por uma forte valorização das ações de tecnologia. Enquanto isso, o S&P 500 atingiu seu nível mais alto em quase uma semana, impulsionado por um relatório de inflação que solidificou expectativas de um corte na taxa básica de 25 pontos-base na reunião do Fed de 17 e 18 de dezembro.

As apostas de operadores sobre o corte na próxima semana estão em mais de 98%, de acordo com a ferramenta FedWatch, da CME.

O Dow Jones caiu 0,53%, para 43.914,12 pontos, o S&P 500 perdeu 0,54%, para 6.051,25 pontos. O Nasdaq recuou 0,66%, para 19.902,84 pontos.

Dos 11 principais setores do S&P 500, apenas o de bens de consumo básicos registrou ganhos.