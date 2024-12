Vinho e espumantes com até 36% OFF: 10 opções para harmonizar com a ceia

Os pratos da ceia de Natal podem ganhar um toque especial se harmonizados com bebidas de diferentes sabores. Para te ajudar na escolha e na economia, o Guia de Compras UOL reuniu vinhos e espumantes com descontos de até 36%. Os produtos selecionados combinam com diversos alimentos, desde frutos do mar até doces e massas, com toques frutados, leves ou com acidez.

Para quem gosta de sabores mais intensos, o vinho tinto pode ser uma boa escolha para harmonizar com as carnes na ceia. Já o vinho branco se destaca em pratos mais salgados, como queijos, risotos e peixes. O espumante, com seu toque refrescante, é versátil e combina tanto com aperitivos quanto com sobremesas.

Confira a lista completa das bebidas em oferta para acompanhar com a ceia de Natal:

Vinhos

Teor alcoólico de 10,5%;

Bebida brilhante com coloração clara esverdeada;

Promete sabor fresco, com acidez e cremosidade;

Harmoniza com frutos do mar, massas suaves e queijos leves;

Teor alcoólico de 9,2%;

Bebida suave com coloração amarela;

Harmoniza com frutas e sobremesas.

Teor alcoólico de 12,5%;

Vinho tinto com cor brilhante e paladar frutado;

Harmoniza com massas, grelhados e queijos.

Teor alcoólico de 9,5%;

Vinho branco e seco;

Bebida amarela com reflexos esverdeados e aroma de frutas cítricas e toques florais;

Harmoniza com saladas, peixes, frutos do mar e queijos leves.

Teor alcoólico de 13,5%;

Vinho tinto com uvas carmenere do Chile;

Harmoniza bem com carnes e frutas silvestres.

Espumantes

Teor alcoólico de 13%;

Bebida com coloração amarelo-esverdeado e finas borbulhas;

Promete frescor e cremosidade.

Teor alcoólico de 7,5%;

Com sabor doce, leve e frutado;

Harmoniza com doces e frutas.

Teor alcoólico de 12%;

Espumante com sabor frutado e refrescante;

Harmoniza com aperitivos, pratos com frutos do mar e sobremesas à base de frutas.

Teor alcoólico de 13%;

Bebida rosê que equilibra acidez e açúcar;

Ideal para acompanhar aperitivos e pratos doces.

Teor alcoólico de 11,8%;

Espumante com notas de frutas cítricas e secas;

Harmoniza com ostras frescas, saladas verdes, comida japonesa, queijos leves, carne branca e entre outros alimentos.

