United vence 3ª seguida e entra no Top 8 da Liga Europa; Lazio lidera

O Manchester United emendou sua terceira vitória consecutiva na Liga Europa ao bater o Viktoria Plzen por 2 a 1, nesta quinta-feira (12), na República Tcheca, e entrou no Top 8 da segunda principal competição de clubes do Velho Continente, cuja liderança foi retomada pela Lazio.

Com o resultado, o United soma 12 pontos em seis rodadas e assume a sétima posição na tabela, dentro da zona de classificação direta para as oitavas de final.

O destaque da partida foi o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que saiu do banco de reservas e marcou os dois gols da virada dos 'Red Devils' no segundo tempo (62' e 88'), depois de os donos da casa abrirem o placar logo na volta do intervalo com Matej Vydra (48').

"A vitória é importante no momento e é bom para nos prepararmos para o próximo jogo", declarou após a partida o técnico do time de Manchester, o português Rúben Amorim.

Outro inglês na competição, o Tottenham também poderia estar no Top 8, mas acabou a sexta rodada na nona colocação ao empatar em 1 a 1 com o Rangers da Escócia.

- Lazio Lidera -

A líder da Liga Europa é a Lazio, uma das três equipes ainda invictas, junto Athletic Bilbao e Anderlecht.

O Athletic havia se isolado na liderança com a vitória sobre o Fenerbahçe (2 a 0) em jogo na quarta-feira, mas o time italiano conseguiu uma grande vitória sobre o Ajax em Amsterdã por 3 a 1 para chegar aos mesmos 16 pontos dos espanhóis e retomar a ponta da tabela no critério de saldo de gols (+11 contra +9).

O terceiro colocado é o Anderlecht da Bélgica, que chegou aos 14 pontos com a vitória fora de casa sobre o Slavia Praga por 2 a 1.

A primeira fase da Liga Europa termina em janeiro, quando serão disputadas as duas últimas rodadas antes do mata-mata. Os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final, e os times entre a nona e a 24 posição disputarão um playoff para avançar.

- Chelsea 100% na Conference -

Na Liga Conferência, depois de cinco rodadas disputadas, o único time com 100% de aproveitamento é o Chelsea, que nesta quarta-feira derrotou o Astana por 3 a 1.

Nem a longa viagem ao Cazaquistão e nem o frio atrapalharam o time londrino, que construiu a vitória no primeiro tempo com os gols de Marc Guiu (14'), Aleksandr Marochkin (18') e Renato Veiga (39'), enquanto os donos da casa descontaram com Marin Tomasov (45').

Com 15 pontos somados em 15 possíveis, os 'Blues' têm dois de vantagem sobre o Vitória de Guimarães, que goleou o St. Gallen por 4 a 1 e assumiu a vice-liderança.

O Legia Varsóvia, que antes da quinta rodada estava empatado em pontos com o Chelsea, caiu para a quarta posição na tabela com a derrota em casa para o Lugano da Suíça por 2 a 1, a primeira da equipe na Conference.

Legia e Lugano (4º) estão com os mesmos 12 pontos da Fiorentina (3ª), que atropelou o LASK da Áustria com a maior goleada da rodada: 7 a 0.

