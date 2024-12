Técnico de enfermagem é preso suspeito de abusar de paciente em hospital

Um técnico de enfermagem de 21 anos foi preso na quarta-feira (11) por suspeita de abusar sexualmente de um paciente dentro do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), na cidade de Cascavel (PR).

O que aconteceu

Técnico foi denunciado por colegas que flagraram o momento em que ele praticou o suposto abuso, segundo a Polícia Civil do Paraná. O crime, segundo a polícia, foi cometido no setor de pré-operatório da unidade de saúde.

Suspeito foi flagrado "manuseando" parte íntima da vítima. Após o flagra, colegas de serviço relataram o ocorrido para direção do HUOP, que reportou o caso à polícia.

Técnico de enfermagem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Ainda de acordo com a PCPR, no momento do crime a vítima "estava impossibilitada" de reagir porque estava sedada para a realização do procedimento cirúrgico. A polícia não informou se a vítima é maior de idade.

Colegas de trabalho passaram a monitorar o suspeito ao notar comportamento estranho. Conforme a investigação, as testemunhas disseram em depoimento que passaram a observar que pacientes estavam com seus genitais para fora "em situação meio esquisita" e ficaram atentas, até flagrarem o técnico supostamente praticando o abuso contra um paciente na quarta-feira (11).

Servidor foi afastado do hospital após as denúncias. Conforme o HUOP, ele trabalhava no local desde janeiro de 2024 e atuava apenas em uma ala da unidade de saúde. O hospital disse cooperar com as investigações e afirmou repudiar "qualquer tipo de ato contra a dignidade humana".

Técnico de enfermagem foi levado para a 10º Central Regional de Flagrantes. Como ele não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.