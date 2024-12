Tebet: Brasil não tem cultura de planejar; pensa em 'vender o jantar para pagar o almoço'

A ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 12, que o Brasil carece de uma "cultura de planejamento" para garantir, segundo ela, estabilidade econômica. Para a ministra, o país tende a "pensar em vender o jantar para pagar o almoço", em vez de estabelecer estratégias e metas para o longo prazo.

Esse seria um dos problemas, diz a ministra, que justificam o fato de o país ser "rico", com "um povo tão pobre" - ao citar pessoas na condição de miseráveis e de extrema pobreza.

Ainda de acordo com o argumento dela, a falta de planejamento também é uma das justificativas para a situação de insegurança que leva a um câmbio "desequilibrado e altas taxas de juros".

Tebet também reitera que há estados no Brasil que estão na condição de pleno emprego, ao falar dos dados macroeconômicos do país na gestão do presidente Lula. "A grande economia está na agroindústria, agricultura familiar; pequena, média e grande", declarou.

Ela participou de encontro do "Conselhão", presidido pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Após a fala inicial, a ministra precisou sair e disse que nesta quinta-feira há "uma longa agenda de discussão orçamentária".