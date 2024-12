Tatuzão que abriu nova cratera tem 2.000 toneladas e é 'abandonado' no fim

Uma cratera se abriu nesta quinta-feira (12) após um deslizamento de terra em uma obra da linha laranja do metrô, no bairro Bela Vista, em São Paulo. A Concessionária Linha Uni informou que o acidente ocorreu durante a passagem do ''tatuzão'' no poço VSE Almirante Marques, com um "solapamento parcial do solo", dentro do canteiro de obras.

O tatuzão é uma máquina para escavação de túneis circulares criada em 1825 pelo francês Marc Brunel, que construiu um túnel sob o rio Tâmisa, na Inglaterra.

Tatuzão da Linha 6-Laranja ainda na China, antes de embarcar para São Paulo Imagem: Divulgação

Como é o tatuzão?

Movido a eletricidade, o tatuzão escava e retira partes do solo para a futura passagem do metrô. Sua dianteira é composta por uma roda de manganês e cromo responsável por cortar, triturar e sugar pedaços de até 40 centímetros de solo.

Na parte de trás fica uma esteira para a remoção da terra. É também na parte traseira que a máquina acomoda itens, como os quadros elétricos e o sistema de ventilação.

Maquete do Tatuzão da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo Imagem: Guilherme Bessa/Divulgação

O equipamento é operado do subsolo?

Sim. Aproximadamente 50 pessoas trabalham no tatuzão. Elas são divididas em três turnos de trabalho, segundo o governo do estado. A máquina tem refeitório, sala de enfermagem e uma cabine de comando.

Como o túnel não desmorona durante sua construção?

A grande vantagem do tatuzão é que, enquanto perfura o solo, ele instala um revestimento durante sua passagem: são anéis de concreto e fibras de aço que pesam cerca de oito toneladas, segundo a Acciona, responsável pela construção da linha-6. São esses anéis que sustentam o túnel para a construção posterior das estações.

Por que esse sistema é mais vantajoso?

O sistema é muito utilizado em razão do menor impacto na superfície durante a escavação. Com a instalação dos anéis, a infraestrutura da obra é entregue pronta e impermeável. Outra vantagem é a velocidade do trabalho: a máquina que opera a linha 6 perfura de 12 a 15 metros de túnel por dia, segundo a fabricante.

Qual o tamanho de um tatuzão?

A tuneladora que pode ter rompido a adutora foi importada da China, tem 109 metros de comprimento, dez metros de diâmetro e pesa duas mil toneladas, segundo o governo estadual.

Parte dianteira do tatuzão da Linha 6-Laranja ainda na China, antes de embarcar para São Paulo Imagem: Divulgação

Quanto tempo leva para fabricá-lo?

Antes de iniciar a produção da máquina, o fabricante precisa receber primeiro as especificações técnicas do terreno, já que cada tatuzão é construído de acordo com o projeto. É por esse motivo que a encomenda deve ser feita com dois anos de antecedência das obras.

Depois que o túnel fica pronto, como o tatuzão é retirado?

A tuneladora não sai do túnel. Em razão do alto custo para desmontar e remover a máquina, os técnicos retiram apenas os componentes eletrônicos da cabine de comando, deixando o resto no subsolo.

Governador João Doria (PSDB) acompanha início do funcionamento do tatuzão da Linha 6-Laranja Imagem: Divulgação

Um tatuzão é suficiente?

São necessários dois tatuzões para a escavação dos túneis da linha 6: uma está avançando no sentido sudeste e outra, no sentido noroeste.

Tatuzão da Linha 6-Laranja inicia operação em São Paulo Imagem: Divulgação

*Com reportagem de Wanderley Preite Sobreinho, em fevereiro de 2022