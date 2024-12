Tarcísio tem 61% de aprovação, mas piora avaliação da segurança, diz Quaest

Do UOL, em São Paulo

A avaliação do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) se manteve estável nos últimos oito meses, com 61% de aprovação dos eleitores paulistas, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje (12).

Contudo, na opinião dos entrevistados, houve uma piora na Segurança Pública, serviço com o maior índice para avaliação negativa (37%), na esteira dos casos recentes de violência policial.

O que diz a pesquisa

A aprovação do governo se manteve estável. Era de 62% em abril e agora é de 61%. Cerca de 26% desaprovam o governo, contra 29% em abril, enquanto 12% não souberam ou não responderam (esse percentual era de 8% em abril).

A avaliação positiva do governo caiu quatro pontos percentuais entre abril e dezembro. O índice passou de 41% para 37%, enquanto a avaliação negativa caiu de 16% para 13%, e a regular passou de 35% para 37%; 12% não se manifestaram ou não souberam responder (eram 8% em abril).

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O instituto consultou 1.650 pessoas de 4 a 9 de dezembro. O nível de confiança é de 95%.

Segurança tem pior avaliação

Tarcísio com o seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite Imagem: WERTHER SANTANA - 1º.fev.2024/ESTADÃO CONTEÚDO

Na opinião dos paulistas, a segurança pública é a que tem o maior índice de avaliação negativa. De abril para dezembro, a variação foi de 31% para 37%. Saúde, transporte e educação aparecem em seguida, também registrando piora.

No período, diversos casos de violência policial vieram à tona. A crise no setor rendeu críticas ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Avaliação do governo por setor

Segurança

Negativa: 37% (eram 31% em abril)

37% (eram 31% em abril) Regular: 36% (eram 36% em abril)

36% (eram 36% em abril) Positiva: 27% (eram 33% em abril)

Saúde

Regular: 38% (eram 35% em abril)

38% (eram 35% em abril) Negativa: 34% (eram 32% em abril)

34% (eram 32% em abril) Positiva: 29% (eram 32% em abril)

Transporte

Regular: 40% (eram 37% em abril)

40% (eram 37% em abril) Negativa: 26% (eram 24% em abril)

26% (eram 24% em abril) Positiva: 34% (eram 39% em abril)

Educação

Regular: 38% (eram 34% em abril)

38% (eram 34% em abril) Positiva: 37% (eram 42% em abril)

37% (eram 42% em abril) Negativa: 25% (eram 23% em abril)

Habitação

Regular: 44% (40% em abril)

44% (40% em abril) Positiva: 33% (38% em abril)

33% (38% em abril) Negativa: 23% (23% em abril)

Infraestrutura e mobilidade

Positiva: 45% (49% em abril)

45% (49% em abril) Regular: 37% (34% em abril)

37% (34% em abril) Negativa: 18% (16% em abril)

Geração de emprego e renda

Positiva: 43% (39% em abril)

43% (39% em abril) Regular: 41% (40% em abril)

41% (40% em abril) Negativa: 17% (20% em abril)

Avaliação do governo por perfil dos entrevistados

Mulheres

Avaliação positiva: 32% (38% em abril)

32% (38% em abril) Regular: 37% (35% em abril)

37% (35% em abril) Negativa: 15% (16% em abril)

15% (16% em abril) Não sabem/Não responderam: 16% (11% em abril)

Homens

Avaliação positiva: 44% (42% em abril)

44% (42% em abril) Regular: 38% (35% em abril)

38% (35% em abril) Negativa: 12% (15% em abril)

12% (15% em abril) Não sabem/Não responderam: 8% (6% em abril)

16 a 30 anos

Avaliação positiva: 24% (35% em abril)

24% (35% em abril) Regular: 50% (40% em abril)

50% (40% em abril) Negativa: 12% (14% em abril)

12% (14% em abril) Não sabem/Não responderam: 14% (11% em abril)

31 a 50 anos

Avaliação positiva: 38% (41% em abril)

38% (41% em abril) Regular: 35% (37% em abril)

35% (37% em abril) Negativa: 14% (15% em abril)

14% (15% em abril) Não sabem/Não responderam: 13% (7% em abril)

51 anos ou mais

Avaliação positiva: 45% (46% em abril)

45% (46% em abril) Regular: 31% (29% em abril)

31% (29% em abril) Negativa: 13% (17% em abril)

13% (17% em abril) Não sabem/Não responderam: 11% (8% em abril)

São Paulo melhora?

A pesquisa também perguntou se o estado de São Paulo está melhor:

Está igual: 43% (38% em abril)

43% (38% em abril) Melhorando: 35% (36% em abril)

35% (36% em abril) Piorando: 17% (23% em abril)

17% (23% em abril) Não sabe ou não responderam: 6% (4% em abril)

A avaliação do governo Tarcísio é melhor no interior do estado:

Capital:

Está igual: 39%

39% Está melhorando: 35%

35% Está piorando: 21%

21% Não sabe/não responderam: 5%

Região Metropolitana:

Está igual: 46%

46% Está melhorando: 32%

32% Está piorando: 16%

16% Não sabe/não responderam: 6%

Interior: