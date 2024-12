Dica de presente para leitores: Kindle com antirreflexo está com 38% OFF

Quer presentear um leitor ou leitora neste Natal? O Kindle Paperwhite (11ª geração) pode ser uma boa opção. O Guia de Compras UOL encontrou o dispositivo com um desconto interessante: com 38% OFF, ele sai por R$ 575,10 na Amazon.

O modelo tem uma tela lisa e com antirreflexo, que facilita a leitura mesmo sob a luz do sol, segundo o fabricante. Confira a seguir mais informações sobre o Kindle, a opinião que quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Amazon sobre o Kindle Paperwhite?

Tela de 6,8 polegadas com antirreflexo de 300 ppi;

Com bordas finas;

Possui temperatura de luz ajustável;

Bateria com autonomia de até 10 semanas em uma única carga;

Dispositivo à prova d'água, testado para suportar imersão acidental na água;

Armazenamento de 16 GB.

Qual a diferença entre o modelo e o novo Paperwhite?

O Kindle da 11ª geração é uma versão mais antiga do Paperwhite, lançada em 2021. O novo Paperwhite, lançado em 2024, conta com uma tela de maior de 7 polegadas (aumento de 0,2 polegadas comparado ao modelo anterior), além de uma bateria que promete durar até 12 semanas — duas semanas a mais do que a 11ª geração.

Além disso, a nova geração também tem 25% mais brilho na iluminação da tela e também é compatível com formato de áudio da Audible (AXX), permitindo o uso de audiobooks.

Contudo, a principal vantagem do Kindle Paperwhite de 2021 é o seu custo-benefício, principalmente com o desconto que garante menos R$ 223,90 em pagamentos à vista no Pix ou boleto. Para quem optar pelo cartão de crédito, o produto sai por R$ 639.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o Kindle Paperwhite tem quase 16 mil avaliações, tendo uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Para os consumidores, as principais vantagens do dispositivo foram a facilidade de transporte e de uso, além da bateria de longa duração.

Produto de ótima qualidade. Tenho o Kindle de 10° geração e resolvi fazer um 'upgrade' para esse. Excelente modelo. A tela um pouco maior, com qualidade também melhor, e uma fluidez do sistema bem melhor, além da memória interna ser maior. Fácil de carregar ele para onde for... No geral, gostei do investimento. Meu antigo, eu deixei com meu filho para ele entrar nesse mundo maravilhoso da leitura. Michel

Eu tinha resistência a e-books, gostava de ter o livro na mão, sentir a textura do papel, mas uma amiga me indicou o Kindle pela facilidade de ter livros disponíveis para leitura em qualquer lugar e sem peso extra na bolsa. Comprei e amei! Indico para quem ama ler ter um Kindle, ele é super prático e fácil de usar, tenho carregado para todo lugar comigo, pesa muito pouco e tem um tamanho excelente para levar na bolsa. A bateria dura muito, fiz um ciclo de carga quando chegou e tem quase 1 mês e ainda tem 24%, sendo que já li uns 5 livros nesse período, ou seja, a bateria dura muito mesmo! Vale a pena! Mayra

Ganhei de presente e sinceramente eu amei. Sempre lia livros pelo celular em PDF, pois ficava bastante tempo em transporte público. Nunca gostei de levar muito peso e o Kindle trouxe essa facilidade, ao invés de levar livros pesados, passei a ler no aparelho e com ele li bem mais rápido. Raquel

Eu era super resistente em ler livros que não eram impressos, mas um amigo me emprestou por um final de semana o Kindle dele e nunca mais eu quis saber de ler livro físico. Antes eu lia cerca de 6 livros ao máximo no ano, hoje já estou lendo meu 18. Só comprem! Bateria dura horrores e luz adaptável te permite ler em qualquer lugar de forma confortável. Isabelle Luise

Pontos de atenção

Outros consumidores apontaram pontos negativos com lentidão no sistema, bateria de menor autonomia do que o prometido e sem acesso a livros em formato de PDF. Confira as avaliações:

Gostei da luminosidade de adaptação a qualquer ambiente, porém, o sistema é muito lento. Achei que entregaria mais agilidade. Raquel Melo

O Kindle Paperwhite é um pouco maior e tem ótimas funcionalidades, mas não tem a bateria de longa duração que promete. Para ter uma longa duração, é preciso fazer alguns ajustes, como desligar o wi-fi durante a leitura, o que inviabiliza algumas funcionalidades (como procurar o significado de alguma palavra desconhecida durante a leitura, por exemplo). Neste quesito, fiquei decepcionada. Renara

De início, achei maravilhoso para os propósitos de quem gosta de ler e não tem onde guardar mais livros. É nota 1.000, mas a bateria do meu aparelho não dura tanto quanto dizem. Patrícia Pederneiras

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.