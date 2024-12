Sakamoto: Lula receitou transparência sobre saúde para evitar dor de cabeça

Ciente dos problemas que informações desencontradas podem causar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recomendou transparência total para a divulgação de informações sobre saúde, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (12).

Lula passou por um procedimento médico na manhã de hoje. O presidente foi submetido a uma embolização de artéria meníngea média, com o objetivo de bloquear o fluxo de sangue no cérebro para evitar futuros sangramentos, como explicou o médico Roberto Kalil em entrevista coletiva.

Desde sua internação, Lula tem exigido transparência total da sua equipe e da equipe médica. Ele sabe o tamanho do enrosco que existe com informações dadas pela metade ou que as pessoas acham não ser necessárias dar, mas são.

Lula já teve problemas de saúde e enfrentou um câncer. Dilma Rousseff, uma de suas aliadas políticas importantes, também enfrentou um câncer. Ele passou por muita coisa e sabe qual é o impacto da questão de saúde de um presidente da República, governador ou prefeito.

Pode-se gostar ou não do Lula, mas ele sempre vem defendendo com unhas e dentes que a saúde dele seja dada com total transparência, para que essas meias informações não sejam usadas para manipular mercado, política e a própria gestão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destacou que o cuidado com as informações sobre o estado de saúde do presidente também passa pela equipe médica, a fim de evitar interpretações dúbias.

Quando ele teve o acidente [a queda no banheiro], muitas pessoas próximas a ele douraram aquela pílula, o que o deixou muito bravo. Quando falamos que políticos em volta do presidente e assessores têm que jogar a real, isso não cabe só à política, mas também à medicina. Alguns procedimentos que podem parecer irrelevantes para os médicos não são para o público em geral, para a política e para a economia, que querem saber os detalhes.

A equipe médica define a forma como será divulgada, mas isso tem que passar sempre pelo crivo do paciente. Às vezes, o próprio médico não tem essa visão política e pode achar algo uma bobagem, quando o paciente é quem define se é ou não.

Isso já gerou um ruído ontem. A divulgação deve ficar a cargo dos médicos, que não dourarão a pílula sobre aquilo que estiver acontecendo, mas a palavra final tem sempre que ser do paciente. Afinal, o médico pode não ter ideia do que é relevante para o debate público.

Não tem que ficar sequestrado por interesses de assessores políticos, mas também não pode simplesmente passar pelo crivo do médico a decisão do que sai. Neste caso, o paciente é uma pessoa preocupada e que sabe que qualquer informação divulgada errada, equivocada ou parecer que foi omitida, sobrará para ele. Lula não quer mais essa dor de cabeça, não. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

