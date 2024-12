SAIBA MAIS-Destaques da entrevista de Donald Trump para a revista Time

Por Nandita Bose

WEST PALM BEACH, Flórida (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre vacinas, seus planos para a deportação de imigrantes e o uso pela Ucrânia de mísseis fornecidos pelos EUA, em uma longa entrevista para a revista Time, publicada nesta quinta-feira.

Veja abaixo algumas das falas mais importantes de Trump, de acordo com uma transcrição da entrevista:

USO DE MÍSSEIS NORTE-AMERICANOS PELA UCRÂNIA

Trump criticou o uso, pela Ucrânia, de mísseis fornecidos pelos EUA para ataques em regiões distantes do território russo.

"Eu discordo veementemente de enviar mísseis centenas de quilômetros Rússia adentro. Por que estamos fazendo isso? Estamos apenas intensificando esta guerra e tornando-a pior. Isso não deveria ter sido permitido."

"Agora eles estão fazendo não apenas mísseis, mas estão fazendo outros tipos de armas. E eu acho esse é um grande erro, um erro muito grande."

Trump prometeu não abandonar a Ucrânia, no entanto. "Quero chegar a um acordo, e a única maneira de chegar a um acordo é não abandoná-la", disse.

FIM DOS PROGRAMAS DE VACINAÇÃO INFANTIL

Trump disse que pode acabar com algumas vacinas infantis se achar que são perigosas.

"Posso, se achar que são perigosas, se eu achar que elas não são benéficas, mas não acho que isso vá ser muito polêmico", disse.

O presidente eleito afirmou que ouvirá as opiniões de Robert F. Kennedy Jr., seu indicado para ser secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Kennedy plantou dúvidas sobre a segurança e a eficácia das vacinas por anos, incluindo uma afirmação que ligava as vacinas ao autismo.

Quando perguntado sobre a conexão entre vacinas e autismo, Trump disse que vai pedir os resultados e números dos testes.

"A taxa de autismo está em um nível que ninguém acreditava ser possível. Se você olhar para as coisas que estão acontecendo, há algo causando isso", disse.

USO MILITAR PARA DEPORTAR IMIGRANTES

Trump disse que usará as Forças Armadas para deportar imigrantes, dentro do que a lei permitir.

"Isso não impede o uso dos militares se for uma invasão contra o nosso país, e eu considero isso uma invasão contra o nosso país", disse Trump.

"Acho que, em muitos casos, os xerifes e as forças de segurança precisarão de ajuda. Também teremos a Guarda Nacional. Teremos a Guarda Nacional, e iremos até onde eu puder ir, de acordo com as leis do nosso país."

O republicano também prometeu enviar imigrantes de volta ao local de origem e disse que imporá tarifas aos países que não concordarem em aceitá-los.

"Vou levá-los para todos os países, ou não faremos negócios com esses países", disse.

CONSTRUINDO MAIS CENTROS DE DETENÇÃO

Trump disse que construirá mais centros de detenção, caso seja necessário.

"O que for preciso para mandá-los embora. Eu não me importo. Honestamente, o que for preciso para mandá-los embora", disse.

"Mais uma vez, farei isso absolutamente dentro dos limites da lei, mas se precisar de novos centros, e espero que não precisemos de muitos porque quero mandá-los embora, e não quero que fiquem no centro pelos próximos 20 anos."

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump afirmou que a guerra no Oriente Médio será resolvida e que ele não confia em ninguém, nem mesmo no primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Acho que resolveremos o problema do Oriente Médio. Acho que é mais complicado do que a questão Rússia-Ucrânia, mas acho que é mais fácil de resolver", disse Trump.

Ele também afirmou que não apoia apenas uma solução de dois Estados, mas o que trouxer uma paz duradoura.

Questionado se permitirá que Israel anexe a Cisjordânia, Trump disse: "Sim. O que estou fazendo e o que estou dizendo novamente, direi novamente, quero uma paz duradoura."

PÍLULAS DE ABORTO

Trump afirmou que está comprometido em garantir que a Food and Drug Administration não retire a capacidade das mulheres de acessar pílulas de aborto.

"Esse seria meu compromisso. Sim, sempre foi meu compromisso", acrescentou.

PERDÃO AOS RÉUS DE 6 DE JANEIRO

Trump afirmou que perdoará os réus envolvidos no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, mas que será "caso a caso".

"Vamos analisar cada caso, e faremos isso muito rapidamente. Começará na primeira hora em que eu assumir o cargo. A grande maioria deles não deveria estar na cadeia."

OBSTRUÇÃO NO SENADO

Trump disse que manterá em vigor a regra do Senado conhecida como obstrução, que exige que 60 de seus 100 membros concordem em aprovar a maioria das leis, um limite que o novo Senado, de maioria republicana, não alcançará apenas com os votos da legenda.

O presidente eleito observou que a regra tornará mais difícil para o seu governo reverter algumas políticas de Joe Biden. Quando perguntado se pretendia manter a obstrução em vigor, contudo, Trump respondeu que sim.

"Respeito a obstrução", concluiu.