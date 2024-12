Rússia mantém contato com rebeldes sírios e espera continuar com bases militares, diz Interfax

MOSCOU (Reuters) - A Rússia estabeleceu contatos diretos com o comitê político do grupo islâmico rebelde da Síria Hayat Tahrir al-Sham (HTS), disse o vice-ministro das Relações Exteriores do país, Mikhail Bogdanov, nesta quinta-feira, segundo a Interfax.

A agência de notícias informou que Bogdanov também disse a jornalistas que Moscou pretende manter as bases militares na Síria e continuar “combatendo o terrorismo internacional”.

Bogdanov disse que os contatos com o HTS, principal força no país após a derrubada do presidente Bashar al-Assad estão “progredindo de forma construtiva”.

Ele afirmou que a Rússia espera que o grupo cumpra a sua promessa de “evitar quaisquer excessos”, manter a ordem e assegurar a segurança de diplomatas e outros estrangeiros.

Bogdanov disse que a Rússia espera manter suas duas bases na Síria — uma naval, em Tartous, e a Base Aérea de Khmeimim, próxima à cidade portuária de Latakia — para seguir com seus esforços para combater o terrorismo internacional.

“As bases seguem lá, onde estavam, no território sírio. Nenhuma outra decisão foi tomada neste momento”, afirmou. “Elas estão lá a pedido dos sírios, para combater terroristas do Estado Islâmico. Estou procedendo com as bases a partir da noção que todos concordam que o combate ao terrorismo, e ao que resta do Estado Islâmico, não acabou.”

Ele concluiu dizendo que manter essa luta “exige esforços coletivos e, nessa conexão, nossa presença na base de Khmeimim teve um papel importante no contexto da luta internacional contra o terrorismo”.

(Reportagem de Maxim Rodionov)