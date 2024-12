Nunes anuncia ex-tucano Fabricio Cobra na Secretaria de Subprefeituras

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou que Fabricio Cobra chefiará a Secretaria de Subprefeituras. Hoje, Cobra está à frente da Casa Civil.

O que aconteceu

Advogado e economista, Cobra foi figura presente durante campanha que levou Nunes à reeleição. Atual secretário já foi subprefeito da Vila Mariana e chefe da pasta de Gestão da prefeitura e de Turismo do estado em diferentes momentos.

Cobra foi expulso do PSDB por apoio a Nunes. O ex-tucano deixou o partido no ano passado, junto com outros nomes de peso. Na última disputa, a legenda lançou o nome de José Luiz Datena à prefeitura, mas não chegou ao segundo turno.

Secretaria é valorizada por influência que possui nos bairros. Nos bastidores, havia a expectativa de que alguém ligado a Gilberto Kassab (PSD), secretário estadual de Governo e Relações Institucionais e um dos fiadores da reeleição, pudesse ficar com a pasta — hoje comandada por Alexandre Modonezi.

Cobra é o segundo nome do secretariado de Nunes a ser divulgado. Antes dele, o vice-prefeito eleito Mello Araújo (PL) havia sido anunciado por Nunes como chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos no último dia 28.

Secretariado de Nunes deve ter "poucas surpresas", segundo fonte próxima ao prefeito. De acordo com a liderança, que preferiu não se identificar, a principal razão para isso é o fato de que todos os partidos que apoiaram a reeleição já integram a administração municipal de alguma forma.

O prefeito obteve 59,35% dos votos válidos no segundo turno. Nunes foi a opção de 3,39 milhões de eleitores — contra 2,32 milhões que preferiram Guilherme Boulos (PSOL). O deputado federal obteve 40,65% dos votos válidos.

Secretariado em formação

Nunes ainda não tem nome que deve substituir Cobra. Porém, ele afirmou não estar com pressa para definir e confirmou que as mudanças devem ser poucas no secretariado. Seu plano é fazer "o menor número possível de substituições".

Prefeito está fazendo "teste" com atuais secretários para decidir quais nomes irá manter. Nunes afirmou que pediu a cada um deles um resumo do que fez até aqui e um plano do que pretende fazer nos próximos quatro anos para tomar a decisão. A meta é fechar todos os nomes até o próximo dia 31, mas ele não descarta estender o prazo até janeiro, caso seja necessário. "Eu não posso errar", disse ele.

"Educação vai ser um nome meu", disse Nunes. O prefeito confirmou que Luiz Fernando Machado foi indicado pelo PL para pasta de verde e meio ambiente. "Eu gostei do nome e se esse for o nome deles, eu vou aceitar", disse — embora tenha mencionado que problemas internos podem levar a uma outra escolha por parte do partido. O PL deve se reunir na próxima segunda (16) para discutir o assunto.

Há outros nomes especulados para outras pastas. A vereadora Sandra Santana pode assumir a Secretaria do Trabalho. Já Enrico Misazi pode ficar com a Casa Civil, relações institucionais ou Cohab. Ambos são do MDB.

Tarifa do ônibus

"Vou fazer o maior esforço para não aumentar", diz Nunes sobre tarifa de ônibus. Entretanto, o prefeito afirmou que não pode remanejar dinheiro dos orçamentos da saúde e da educação para evitar o reajuste.

Ideia é que "correção" fique abaixo da inflação. Mudança não deve acompanhar reajuste de modais sob controle do estado, como trem e metrô.

O prefeito tem até 27 de dezembro para definir novo preço. Valor já está em discussão internamente na prefeitura e foi tema de reunião realizada hoje.