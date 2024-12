Lula passa por novo procedimento médico com 'sucesso'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um novo procedimento médico nesta quinta-feira (12) com "sucesso", após ser submetido a uma cirurgia de emergência na terça-feira devido a uma hemorragia intracraniana.

"O procedimento foi com sucesso (...) O presidente está acordado e conversando", disse um dos médicos de Lula, Roberto Kalil, que na quarta-feira explicou que Lula passaria por um cateterismo via femoral, com o objetivo de "minimizar o risco" de sangramentos futuros.

