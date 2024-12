Petrobras confirma assinatura de contratos para contratação de 12 barcos PSV

Em linha com o que disse sua presidente Magda Chambriard mais cedo, a Petrobras confirmou em comunicado nesta quinta-feira, 12, a assinatura e contratos de construção e afretamento de 12 embarcações de apoio do tipo Platform Supply Vessel (PSV) no valor de R$ 16,5 bilhões, sendo R$ 5,2 bilhões no Brasil. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Essas embarcações serão fundamentais para as operações de logística de Exploração e Produção da companhia até 2028", disse a Petrobras sobre os barcos a serem construídos pela Bram Offshore e Starnav Serviços Marítimos.

O anúncio de Magda foi feito durante a Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o chamado "Conselhão", em Brasília.

Em nota, Magda afirmou que as novas unidades não só irão incorporar o que há de mais moderno em tecnologia, como representam o engajamento da estatal com melhores práticas sustentáveis e inovadoras.

"São projetos que atendem aos mais elevados padrões ambientais, sociais e de governança, essenciais para um futuro sustentável, além de gerar cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos", escreveu no documento.

A Petrobras detalhou, ainda, que as embarcações terão sistema propulsivo híbrido, combinando motores elétricos e baterias com geradores movidos a diesel e biodiesel, em linha com os esforços da estatal para reduzir as emissões de gases do efeito estufa da estatal.

Como informou o Broadcast, os contratos incluem um período de até quatro anos para mobilização e 12 anos de operação, além da exigência de 40% de conteúdo local durante a fase de construção. As embarcações serão construídas nos estaleiros das empresas vencedoras da licitação em Navegantes (Bram) e de Itajaí (Starnav), ambos em Santa Catarina.