Gastroenterite, que Paulo Miklos tem, pode evoluir rapidamente; veja sinais

O músico, ator e ex-integrante dos Titãs, Paulo Miklos, está internado na UTI do Hospital Samaritano, em São Paulo, desde quarta-feira (11), devido a um quadro de gastroenterite.

O que é gastroenterite?

Doença é uma inflamação aguda que atinge o estômago e os intestinos. Também chamada de gastroenterocolite, o quadro é uma inflamação aguda provocada por vírus ou bactéria e costuma evoluir rapidamente.

Contaminação pode acontecer por alimentos. A gastroenterite pode ser causada por vírus ou por bactérias presentes em alimentos ou água contaminados. Higiene inadequada e consumo de alimentos expostos por longos períodos também são fatores de risco.

Sintomas e tratamentos

Doença causa náuseas, vômitos e diarreia, que pode durar até 15 dias em casos prolongados, além de cólicas intensas. Também podem surgir mal-estar, tontura e, em casos graves, desidratação. Febre alta e sangue nas fezes também são sinais.

Sintomas são repentinos. É comum a pessoa estar bem e, de uma hora para outra, apresentar todos os sintomas de uma vez.

Tratamento tem foco no controle dos sintomas. A gastroenterite geralmente regride sozinha em três a cinco dias e o tratamento geralmente é com foco no controle dos sintomas. Recomenda-se a ingestão de líquidos, alimentação leve e o uso de medicamentos para enjoo ou probióticos.

Antibióticos podem ser necessários. Se os sintomas persistirem por mais de três dias, é fundamental buscar atendimento. Em casos severos, pode ser necessário administrar soro intravenoso e, se a causa for bacteriana, o uso de antibióticos.

Atenção especial a grupos vulneráveis. Bebês, idosos e pessoas com imunidade baixa devem receber cuidados redobrados, devido ao risco de desidratação ou infecções graves. Além do quadro de desidratação evoluir mais rápido nesses grupos, a perda de bactérias "do bem" da flora intestinal pode provocar um aumento de bactérias ruins no intestino, elevando os riscos de desenvolver alguma infecção.

*Com informações de matéria publicada em 03/01/2022