Oppo lança 'baratinho' A40 e apresenta celular do Harry Potter no Brasil

A Oppo, empresa chinesa de eletrônicos, trouxe recentemente para o mercado brasileiro o smartphone A40. É modelo intermediário, com preço sugerido de R$ 1.599, mas que já pode ser encontrado com bons descontos.

No evento de lançamento, realizado em São Paulo no último mês, a marca aproveitou para exibir, pela primeira vez no Brasil, o celular temático do Harry Potter, que viralizou nas redes sociais. A companhia também apresentou o top de linha Find X8 Pro, que será lançado globalmente nas próximas semanas, e outros produtos de seu portfólio, como tablets e smartwatches.

Como é o Oppo A40?

É um modelo básico, focado em custo-benefício. Vale destacar que o A40 é fabricado em território nacional, por meio de uma parceria com a Multi (antiga Multilaser), o que contribui para o preço mais competitivo.

Entre seus destaques, estão a câmera de 50 megapixels com recursos de IA, o processador da Qualcomm, a bateria de 5.100 mAh com carregamento turbo e a alta resistência a impactos, segundo a fabricante.

Além disso, tem um visual bonito, com cores diferenciadas e acabamento com partículas de brilho. Veja mais especificações:

Tela: 6,67 polegadas HD+ (1604 x 720 pixels) com taxa de atualização de 90 Hz

Câmera traseira: 50 MP

Câmera de selfie: 5 MP

Processador: Snapdragon 6S Gen 1

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 256 GB

Bateria: 5.100 mAh com recarga de 45 watts

Proteção: resistência militar + IP54 contra água e poeira

Conexão de rede: 4G

Cores: lilás e vinho

Sistema operacional: ColorOS, baseado no Android

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Celular do Harry Potter

O UOL conheceu em primeira mão a edição especial do smartphone Reno 12F com tema do bruxo Harry Potter. O aparelho foi desenvolvido especialmente para o público da América Latina, e já está à venda em países como México, Colômbia e Peru. Ainda não há previsão de chegada ao Brasil.

Em tons de marrom/vinho, o celular é todo customizado, da embalagem aos papeis de parede. Na traseira, há o logo da saga e um desenho do castelo de Hogwarts com aspecto 3D, que brilha diferente de acordo com o ângulo e a luz. O kit inclui:

caixa em formato de livro de feitiços

varinha "mágica" (é uma caneta touch para usar na tela)

amuleto pomo de ouro com corrente

extrator de chip relíquias da morte

carregador e cabo na cor vinho com logo

carta de aceitação em Hogwarts

A varinha pode ser usada para selecionar coisas, abrir aplicativos e editar fotos, entre outras ações. Já a interface do celular pode ser customizado com temas das histórias ou a casa preferida da pessoa (Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Produção no Brasil e parceria com Magalu

Apesar de ser uma das maiores fabricantes de celular do mundo, a chinesa Oppo ainda é pouco conhecida no Brasil. Mas ela tem intensificado sua presença por aqui — recentemente, testamos o modelo 11F, lançado há alguns meses.

Durante o evento, a empresa detalhou seus planos de expansão no país nos próximos anos, incluindo parcerias com o Magalu e com a operadora Claro, que venderão os produtos em suas lojas físicas e online. A produção dos aparelhos pela Multi também segue como prioridade, para reduzir custos e ganhar em escala.

Em entrevista ao UOL, Billy Zhang, presidente global de marketing, revelou com exclusividade que um dos próximos lançamentos no Brasil será o Reno 13, que chegará "no Q1" (primeiro trimestre) de 2025. O celular deve ter um visual parecido com o do iPhone. Não há informações se ele, especificamente, também será fabricado nacionalmente ou importado da China.

Segundo Zhang, em até cinco anos, a ousada meta é se tornar a segunda marca mais popular de celulares Android no Brasil — ou seja, atrás de Apple e Samsung, ultrapassando concorrentes como Motorola e Xiaomi.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.