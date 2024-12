Norte-americanos estão menos receptivos a imigrantes sem status legal, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - Os norte-americanos se tornaram menos receptivos em relação aos imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos desde a primeira Presidência de Donald Trump, mas continuam cautelosos sobre medidas severas, como o uso de campos de detenção para o esforço de deportação em massa prometido por Trump, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

Cerca de 33% dos entrevistados na pesquisa, realizada de 5 a 10 de dezembro, disseram que a maioria ou todos os imigrantes sem status legal deveriam ter permissão para permanecer nos Estados Unidos, abaixo dos 39% da pesquisa Reuters/Ipsos realizada em 2017, no início do primeiro mandato de quatro anos do presidente republicano eleito Trump.

A parcela de entrevistados que disseram que a maioria ou todos os imigrantes ilegais nos EUA deveriam ser deportados ficou praticamente estável em 53%, em comparação com 51% em 2017. A parcela de pessoas que disseram não ter certeza se deveriam ter permissão para ficar aumentou de 9% para 14%.

A pesquisa mostrou um modesto endurecimento das opiniões sobre imigração entre muitos norte-americanos, mas também aponta para possíveis riscos políticos para Trump, dependendo da agressividade com que ele implementar sua campanha de deportação após assumir o cargo em 20 de janeiro.

Apenas 30% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que "os imigrantes ilegais devem ser presos e colocados em campos de detenção enquanto aguardam as audiências de deportação", enquanto 53% discordaram. Outros 17% disseram que não sabiam qual era sua posição ou se recusaram a responder à pergunta.

O pesquisador republicano Whit Ayres disse que Trump poderia perder apoio se separar famílias, colocar imigrantes em campos de internação no estilo da Segunda Guerra Mundial ou deportar pessoas que foram levadas para os EUA ilegalmente quando crianças, um grupo conhecido como "Dreamers".

"A maioria dos norte-americanos não vai apoiar a deportação de um pai que é o único sustento de uma família de cidadãos norte-americanos", afirmou Ayres.

Trump reconquistou a Casa Branca em novembro após prometer reprimir a imigração legal e ilegal, incluindo a promessa de deportar um número recorde de imigrantes que estão ilegalmente nos EUA. Cerca de 27% dos entrevistados na nova pesquisa Reuters/Ipsos disseram que a imigração deveria ser a principal prioridade durante os primeiros 100 dias de Trump no cargo, mais do que qualquer outra área política.

Em uma entrevista à NBC News que foi ao ar no domingo, Trump disse que pretende deportar todos os imigrantes que estão ilegalmente nos EUA.

"Não quero separar famílias, portanto, a única maneira de não separar a família é mantê-la unida e mandar todos de volta", declarou Trump.

A postura menos acolhedora em relação às pessoas que estão ilegalmente no país ocorre em um momento em que a parcela de imigrantes na população aumentou para 14%, o nível mais alto em mais de um século, de acordo com as estimativas populacionais do Censo dos EUA de 2023. Essa porcentagem inclui os imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA, um número que o Departamento de Segurança Interna dos EUA estimou em 11 milhões em janeiro de 2022.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada em todo o país e online, entrevistou 4.183 pessoas e teve margem de erro de cerca de 2 pontos percentuais para as perguntas respondidas por todos os entrevistados.