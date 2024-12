Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi diz que prisão não vai silenciá-la

A iraniana Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, prometeu que nunca será silenciada, em trechos divulgados nesta quinta-feira (12) de uma videoconferência com o Comitê Nobel norueguês, após ter sido libertada provisoriamente por razões médicas.

"Sei que posso fazer muito mais fora das paredes da prisão, mas não deixarei que o encarceramento me cale. Nunca", afirmou a ativista de 52 anos, laureada no ano passado por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela promoção dos direitos humanos.

"O compromisso com os direitos das mulheres, os direitos humanos e a liberdade não pode ser detido por nenhum muro de prisão", acrescentou, falando em inglês.

Mohammadi foi libertada da prisão por três semanas no dia 4 de dezembro, devido ao agravamento de sua condição de saúde. No domingo, ela conversou por videoconferência com o Comitê Nobel pela primeira vez desde que recebeu o prêmio.

Nesta quinta-feira, a AFP obteve uma versão mais longa da conversa entre o comitê e a ativista, que passou grande parte da última década presa por sua luta contra o uso obrigatório do véu imposto às mulheres no Irã.

O Irã "quer silenciar todas as vozes da oposição no país", afirmou ela em farsi. "Mesmo que queiram nos calar, a mim e a outros ativistas como eu, o que farão com o povo iraniano? O povo do Irã se levantou", declarou.

Segundo seu comitê de apoio, Mohammadi está em uma residência privada onde pode circular com total liberdade.

