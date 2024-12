Monitor gamer está por R$ 476; confira o que diz quem já comprou

O monitor da AOC Gaming 22B35HM2 é bem avaliado por consumidores e tem feito sucesso de vendas: foram mais de duas mil compras só no mês passado na Amazon. E o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta do produto com 13% OFF, por R$ 476,10.

Os compradores elogiam principalmente o custo-benefício e a qualidade de imagem. Quer saber se vale a pena para você? Confira adiante o que a marca diz sobre o produto e algumas avaliações de consumidores.

O que a AOC diz sobre esse monitor?

Tem taxa de atualização de 100Hz, o que deixa a experiência de jogo suave e responsiva;

Tempo de resposta de pixel de 1ms, para ações rápidas e transições dramáticas renderizadas suavemente, sem os efeitos "fantasmas";

Conta com a tecnologia Adaptive-Sync, que oferece um desempenho fluido e sem artefatos em praticamente qualquer taxa de quadros;

Design slim com bordas ultrafinas;

Tecnologia Flicker-Free, que usa retroiluminação DC, para uma visualização mais confortável e saudável, que reduz a fadiga dos olhos.

O que diz quem comprou esse monitor?

A nota média do modelo é alta: 4,9 (do total de cinco). Veja alguns comentários de quem o comprou.

O monitor é lindo, tem uma ótima qualidade de imagem e não decepciona. Ele realmente entrega uma taxa de atualização de 100Hz tranquilamente. Precisa configurar para essa taxa, se não ele fica no automático (que é 60Hz).

Maria

Monitor maravilhoso. Chegou certinho, em bom estado e com todos os componentes. A imagem é de ótima qualidade, não tem reflexo de luz nem distorção de cores, independentemente do ângulo que olhar. Possui boas configurações de imagem e tive um ótimo custo-benefício, visto a qualidade e preço do produto.

Leoni

Bordas bem finas, acabamento bom e instalação fácil. Poderia ter ajuste de ângulo. O tamanho de 22 polegadas é mediano. Tem que levar em consideração que não é um monitor muito grande. A qualidade do painel é bem boa, levando em conta o preço e os 100hz é bem fluído.

Igor Dutra

Chegou bem rápido e bem embalado. A qualidade me surpreendeu. Tem bordas bem finas e é muito lindo. Qualidade de imagem muito boa.

Juliana

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores reclamam que o monitor não tem ajuste de altura e que a base não é firme o suficiente.

Imagem maravilhosa e design bonito. Nada a reclamar sobre a tela em si. Minha única crítica é em relação à base. Ela é muito curta pro tamanho da tela, que fica meio bamba, meio sem apoio. Tirando isso, nota 10.

Jones

Chegou em perfeitas condições e com entrega rápida. Excelente qualidade. Para ficar nota dez, só falta a regulagem de altura. Isso faz muita falta.

Luana Ferreira

Veio o monitor perfeito, como anunciado. Chegou rápido. O único defeito é que a base veio emperrada. O monitor não consegue fazer inclinação nenhuma por isso.

Rafael Guimarães

