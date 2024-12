Moagem de cana na 2ª quinzena de novembro tem queda anual de 15,20%, diz Unica

São Paulo, 12 - As unidades produtoras de cana-de-açúcar da região Centro-Sul processaram 20,35 milhões de toneladas na segunda quinzena de novembro de 2024, referente à safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), o que corresponde a uma retração de 15,20% em comparação com igual período da temporada anterior 2023/24 (24 milhões de t). As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou nesta quinta-feira, 12, a atualização quinzenal da safra 2024/25.O diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, disse em nota que as chuvas causaram muito impacto no ritmo de colheita no início de novembro e várias unidades produtoras postergaram o término das operações para o fim do mês. "Como resultado, a moagem nos últimos 15 dias novembro avançou cerca de 45% em São Paulo e 3% nos demais Estados do Centro-Sul na comparação com a quantidade de cana moída na primeira quinzena do mês", comentou.Apesar da condição, o ritmo de colheita em 2024/25 continua aquém daquele observado na safra passada, pois o número de empresas em operação neste ano é inferior àquele registrado no ciclo 2023/24. "Até o início de dezembro, 135 unidades produtoras haviam encerrado a moagem, ante apenas 82 empresas na safra anterior", explicou Rodrigues.Neste cenário, 196 unidades produtoras estavam em operação na segunda quinzena de novembro deste ano, das quais 177 empresas dedicadas ao processamento de cana-de-açúcar, 10 à produção de etanol a partir do milho e 9 unidades flex (empresas que produzem etanol a partir do milho e da cana-de-açúcar).A produção de açúcar na segunda quinzena de novembro totalizou 1,08 milhão de toneladas, registrando queda de 23,06% na comparação com o volume observado em igual período na safra 2023/2024 (1,41 milhão de toneladas). "A produção quinzenal de açúcar continua prejudicada pela pior qualidade da matéria-prima, com isso, apenas 44,89% da cana-de-açúcar foi direcionada à fabricação do adoçante nessa quinzena, frente aos 46,54% registrados no mesmo período do ano passado", acrescentou o executivo da Unica.Na segunda metade de novembro, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 1,19 bilhão de litros, dos quais 774,50 milhões de litros de etanol hidratado (-1,31%) e 414,8 milhões de litros de etanol anidro (- 11,64%). Do total de etanol obtido na segunda quinzena de novembro, 31,02% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 368,86 milhões de litros neste ano, ante 257,85 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2023/2024 - aumento de 43,05%. Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de novembro atingiu 124,59 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 132,44 kg por tonelada na safra 2023/2024 - variação negativa de 5,93%.