'Neurologicamente perfeito', Lula deve ter alta semana que vem, diz médico

O presidente Lula está "neurologicamente perfeito" e evolui bem após procedimento médico complementar realizado nesta quinta-feira (12). Ele deve ter alta no início da próxima semana, segundo avaliação médica do hospital Sírio-Libanês de São Paulo.

O que aconteceu

"Foi com sucesso. O presidente está acordado, na UTI, está super estável, deverá ter alta no começo da semana", afirmou o médico Roberto Kalil. "A evolução foi muito boa, nos dois dias após a cirurgia foi discutido o procedimento complementar."

Lula passou por um procedimento médico na manhã de hoje. Ele foi submetido a uma embolização de artéria meníngea média para bloquear o fluxo de sangue no cérebro e evitar futuros sangramentos, segundo Kalil.

O procedimento corrigiu uma cápsula que se formou durante a inflamação e que cresceu "nos últimos dias". "Com a drenagem ele foi tratado", disse o médico. "Consideramos como uma recorrência da correção [feita anteriormente]", disse o médico Rogério Tuma em relação à cirurgia de terça-feira (10). "Cada dia que passa cai muito esse risco. Menos do que 5% a probabilidade. O risco disso se refazer é bem menor."

Depois da alta ele vai poder viajar a Brasília, o que se espera é que na próxima semana esteja na alvorada.

Roberto Kali, médico

Lula vai continuar monitorado em UTI, mas o "dreno será retirado no fim da tarde", disse Kalil. "O presidente vai permanecer no mesmo espaço físico, o que vai mudar serão os cuidados de monitorização contínua", afirmou a médica Ana Helena Germoglio.

O presidente "está neurologicamente perfeito, está conversando", afirmou Marcos Stavale, outro membro da equipe médica. "Ele fez o procedimento de hoje para não ter novos sangramentos", disse. Kalil complementou: "Ele está cognitivamente íntegro."

Lula não deverá trabalhar durante a internação. "A recomendação médica é que ele não se esforce e não trabalhe enquanto está no hospital. Mas está apto a exercer qualquer atividade", afirmou Kalil. "A orientação é de repouso relativo. Ele está comendo e conversando. Quem trabalha com a mente nunca para. A orientação é evitar qualquer tipo de estresse, o que é impossível na posição dele. Ele está sentado, conversando e andando pra lá e pra cá."

As visitas estão proibidas desde o começo da internação e ficarão proibidas até o final da internação. Visitas só para familiares.

Marcos Stavale, médico

Os médicos descartam a possibilidade de o hematoma migrar para outra parte do cérebro. "O presidente teve uma dor de cabeça, quando ele se sentiu mal ele comunicou os médicos", afirmou Germoglio. "Claro que qualquer sinal de alerta a equipe médica tem que ser comunicada."

Lula não teve qualquer sangramento entre os procedimentos realizados na terça-feira e o de hoje. "Foi feito tudo o que tinha que ser feito", completou Kalil.

Intervenção durou menos de uma hora. Trata-se de uma complementação cirúrgica, realizada em uma sala de cateterismo, e não em centro cirúrgico (não é considerada uma técnica cirúrgica).

Presidente também teve um episódio de gripe. "[Ele] Teve um episódio de febre, exames compatíveis com um quadro viral. Mas os exames já se normalizaram. Pode ser sido uma concomitância de fatores que precipitaram o quadro inflamatório. Não conseguimos identificar o vírus", afirmou Germoglio.

Lula resiste em pedir licença. Pessoas próximas disseram ao UOL que acham muito difícil que o presidente peça algum tipo de afastamento durante a internação. O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), tem cumprido agendas no lugar de Lula, e os ministros têm atuado nas negociações com o Congresso, especialmente em relação ao pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A previsão é que Lula volte a Brasília na semana que vem.

A informação do novo procedimento aumentou as especulações sobre a saúde do presidente ontem. O médico de Lula, entretanto, afirmou que o protocolo já estava previsto —apesar de também ter dito, em coletiva de imprensa, que a decisão foi tomada pela equipe médica apenas nesta quarta (11). Kalil disse que o presidente e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, "fizeram questão" de antecipar o aviso à imprensa sobre a realização do procedimento.

Imagem: Arte UOL | Revisão: Mauricio Panicio, neurocirurgião

Cirurgia emergencial há dois dias

Lula foi submetido a cirurgia na madrugada de terça-feira (10) para drenar uma hemorragia intracraniana. Chamada de trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. O procedimento durou cerca de duas horas, segundo a equipe médica, e não houve uma "abertura importante do crânio".

O sangramento é consequência do acidente doméstico sofrido pelo presidente em 19 de outubro. O petista bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

Lula começou a se queixar de dores na cabeça na segunda-feira (9). Após encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ele foi levado ao Sírio-Libanês em Brasília, passou por exames e foi transferido para São Paulo para passar pela cirurgia de emergência.