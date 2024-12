Márcio Ferreira é reeleito presidente do Cecafé para o biênio 2025/26

São Paulo, 12 - O presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Márcio Ferreira, superintendente no Grupo Tristão, foi reeleito nesta quinta-feira, 12, para o biênio 2025/26. "É mais do que necessário seguirmos apresentando a sustentabilidade socioambiental de nossos cafés ao redor do mundo, principalmente devido às novas regulações do comércio global", disse ele em nota. O diretor-geral do Cecafé, Marcos Matos, destacou a realização da 10ª edição do Coffee Dinner & Summit, em 2025. "Será mais uma oportunidade ímpar na qual o Cecafé proporcionará, em julho do ano que vem, em Campinas (SP), troca de experiências e conhecimento a respeito de grandes temas da cafeicultura global, com lideranças e autoridades da cadeia produtiva de todo mundo, debatendo temas como o futuro do agro brasileiro, EUDR, novas regras do comércio e branding em tempos de ESG, cafeicultura sustentável sob a ótica feminina, macroeconomia, o futuro do abastecimento do mercado, tendências de consumo e desafios logísticos", afirmou. O 10º Coffee Dinner & Summit será realizado, pelo Cecafé, entre 2 e 4 de julho de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas.