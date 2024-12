Lula deve deixar UTI na 6ª-feira; chance de novo sangramento é "desprezível", dizem médicos

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve deixar a terapia intensiva na sexta-feira, após ter sido submetido nesta quinta a um procedimento complementar a uma cirurgia realizada anteriormente para drenar um hematoma no crânio, disseram os médicos responsáveis pela saúde de Lula.

De acordo com os médicos, que concederam entrevista coletiva no Hospital Sírio-Libanês, após o procedimento realizado nesta quinta a chance de Lula sofrer um novo sangramento no crânio é "estatisticamente desprezível".

Os médicos reiteraram também que Lula está neurologicamente normal, cognitivamente íntegro e sem qualquer sequela, mas precisará fazer um repouso coletivo.

Lula deve ter alta hospitalar no início da próxima semana, quando voltará a Brasília, acrescentaram os médicos.

(Por Eduardo Simões)