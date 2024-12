Lula assina decretos digitalmente direto da UTI, conta ministro

O presidente Lula (PT) tem assinado os decretos do governo diretamente da UTI (unidade de terapia intensiva) por meio de um mecanismo digital.

O que aconteceu

Quem conta é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. "O combinado [é que] tudo aquilo que tenha prazo para sanção, ele [Lula] está assinando. Tem um mecanismo, que quem conduz é a Casa Civil, dessa assinatura", contou o ministro, que também é médico.

Lula está na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde a última terça (10). Ele saiu de Brasília para uma cirurgia às pressas na capital paulista após um sangramento em decorrência do acidente sofrido no final de outubro no Alvorada.

Por decisão própria, Lula segue na presidência. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tem assumido algumas agendas do presidente em Brasília, como receber o primeiro-ministro da Eslováquia, na terça, e participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, promovido pelo governo para ouvir membros da sociedade civil, nesta quinta (12).

O presidente só deve receber alta no início da semana que vem, segundo a equipe médica. Em entrevista nesta manhã, Roberto Kalil, médico pessoal do presidente, disse que ele está "neurologicamente perfeito" e evolui bem após procedimento médico complementar realizado nesta terça.

"Ele está em exercício permanente", explicou Padilha. Segundo ele, a internação "não influencia" no dia a dia do governo "porque o presidente está assinando, despachando, dialogando". "Se for necessário fazer alguma consulta ao presidente, será feita", completou.