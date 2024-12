Na UTI, Lula conversou por telefone com Alckmin e Rui Costa

O presidente Lula (PT), internado após passar por uma cirurgia para drenar uma hemorragia no cérebro, passa bem e conversou por telefone com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O que aconteceu

Alckmin contou que falou com o presidente em reunião do Conselhão (o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência) na manhã desta quinta (12). "Ontem, o presidente me ligou no comecinho da noite, eu, super animado, falei a ele que teria reunião do Conselhão, e ele falou duas coisas: primeiro, a importância do Conselhão, e depois pediu que transmitisse abraço fraterno a cada um de vocês", disse Alckmin.

Rui Costa também disse ter conversado por videochamada com Lula, que está com o "bom humor de sempre". "Hoje, ele já realizou o novo procedimento e está muito bem. Em breve, ele estará de volta a Brasília", escreveu o ministro em publicação nas redes sociais.

Segundo o ministro da Casa Civil, Lula "não vê a hora de voltar à rotina de trabalho". "Recebi há pouco uma ligação dele, sempre muito focado e animado, pedindo atualizações do dia e de como está a pauta do governo no Congresso", publicou. "Depois de fazer o relato de todos os encaminhamentos, aproveitei para reforçar que estamos desejando uma ótima recuperação. Com fé em Deus, logo teremos nosso presidente em Brasília e ele também não vê a hora de voltar à rotina de trabalho."

Lula passou por outro procedimento médico nesta manhã para evitar futuros sangramentos. Segundo a equipe médica, a intervenção foi um sucesso, e o presidente está acordado e conversando. A expectativa é que ele tenha alta na segunda (16) ou terça-feira (17).

Lula resiste em pedir licença. Pessoas próximas disseram ao UOL que acham muito difícil que o presidente peça algum tipo de afastamento durante a internação. O vice-presidente tem cumprido agendas no lugar de Lula, e os ministros têm atuado nas negociações com o Congresso, especialmente em relação ao pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A previsão é que Lula volte a Brasília na semana que vem.

A informação do novo procedimento aumentou as especulações sobre a saúde do presidente ontem. O médico de Lula, entretanto, afirmou que o protocolo já estava previsto —apesar de também ter dito, em coletiva de imprensa, que a decisão foi tomada pela equipe médica apenas nesta quarta (11). Kalil disse que o presidente e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, "fizeram questão" de antecipar o aviso à imprensa sobre a realização do procedimento.

Imagem: Arte UOL | Revisão: Mauricio Panicio, neurocirurgião

Cirurgia emergencial há dois dias

Lula foi submetido a cirurgia na madrugada de terça-feira (10) para drenar uma hemorragia intracraniana. Chamada de trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. O procedimento durou cerca de duas horas, segundo a equipe médica, e não houve uma "abertura importante do crânio".

O sangramento é consequência do acidente doméstico sofrido pelo presidente em 19 de outubro. O petista bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

Lula começou a se queixar de dores na cabeça na segunda-feira (9). Após encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ele foi levado ao Sírio-Libanês em Brasília, passou por exames e foi transferido para São Paulo para passar pela cirurgia de emergência.