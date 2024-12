Tales: 'Temos uma primeira-dama que quer ser ministra da Comunicação'

Do UOL, em São Paulo

A internação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostrou que o Governo Lula (PT) possui hoje uma comunicação confusa e uma primeira-dama que quer assumir o comando da pasta, opinou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (12).

E não é à toa que está confusa, né? O fato é que, na verdade, você está com um ministro da [Secretaria de] Comunicação praticamente demissionado e uma primeira-dama querendo ser ministra. Aí fica complicado. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL revelou, nesta quinta, que a saúde de Lula intensificou a disputa entre a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) pelo controle da comunicação do governo, principalmente no que se refere à imagem do mandatário.

As notícias sobre o estado de saúde de Lula estão sendo repassadas à imprensa pelo médico do presidente, Roberto Kalil, sem a participação da Secom, conforme apurou a reportagem. O Ministro da Secom, Paulo Pimenta, negou e disse ao UOL que a decisão foi tomada pela pasta e por Lula.

Eu acho que a Janja tem o direito de ser uma pessoa com influência no governo, não só por ser mulher [de Lula], mas porque ela é capacitada. Então acho que ela tem certo direito, mas está um pouco além, não faz sentido ela participar do convívio, do contato, entre jornalistas e médicos. Fica difícil para o próprio ministro. É difícil ser ministro e não ter autonomia. Ou então é melhor que ela assuma logo o ministério.

Num caso desses é a tal história de que o Lula está precisando redefinir urgentemente o seu ministério e dizer o que cada um faz. Qual o papel de cada um e escolher alguns ministros melhores. Nem o congresso satisfeito com a definição que está no ministério. Acho que o que ele tem que fazer é apressar a reforma ministerial, não ficar enrolando. Tales Faria, colunista do UOL

Pimenta ganhou sobrevida

A possível demissão do ministro Paulo Pimenta ficou em "stand by" com a internação do presidente Lula (PT).

A colunista Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília, apurou que Pimenta foi chamado para conversar com Lula na última segunda (9), antes de o presidente fazer os exames, para discutir o assunto. Não seria uma conversa de demissão, mas para discutir possibilidades de mudanças na comunicação e nos ministérios palacianos. Nenhum dos dois saiu satisfeito.

Uma fonte próxima a Lula disse que o presidente relatou que a conversa teria sido "muito ruim" e sinalizou que a saída de Pimenta poderia dar início à reforma ministerial que está nos planos de Lula e que já é debatida nos bastidores na Esplanada e no Congresso.

Na semana passada, durante evento São Paulo, Lula fez críticas à comunicação do PT e de seu governo. Em março, na primeira reunião ministerial do ano, ele já havia dado bronca em seus ministros e pediu que cada um ajudasse a Secom a divulgar suas respectivas entregas. Aparentemente, o cenário não mudou aos olhos do presidente.

Lula passou por cirurgia; Janja o acompanhou

O presidente Lula se queixou de dores na cabeça no fim da tarde de segunda-feira (9), após o encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.

Lula saiu do Planalto às pressas pouco depois das 18h. A bandeira com o brasão da República, que indica onde o presidente está, só foi arriada por volta das 20h20, e a transferência para São Paulo só foi divulgada na madrugada.

Após passar por exames médicos no Sírio-Libanês em Brasília e ser constatado um sangramento, o presidente foi transferido para São Paulo no avião presidencial, acompanhado por médicos, mas sem uma estrutura hospitalar de UTI. A primeira-dama Janja o acompanhou.

